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Bilim-Teknoloji

Çin, 'Akıllı Ejder' roketiyle denizden 8 uyduyu uzaya yolladı

Çin, ticari uydu taşımacılığı için tasarladığı Cielong-3 (Akıllı Ejder) roketiyle denizden 8 uyduyu uzaya yolladı.

AA24 Eylül 2024 Salı 15:11 - Güncelleme:
Çin, 'Akıllı Ejder' roketiyle denizden 8 uyduyu uzaya yolladı
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Xinhua'nın haberine göre, uydular Sarı Deniz kıyısındaki Hayyang şehri açığında kurulu deniz platformundan fırlatıldı.

Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisine (CALT) bağlı Çin Roket Şirketi tarafından geliştirilen Cielong-3, yerden 500 kilometre irtifadaki Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye 1,5 tona kadar yük taşıyabiliyor.

MALİYETİNİN 10 BİN DOLARA KADAR İNECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR

31 metre uzunluğunda ve 2,65 metre çapındaki 140 kilogramlık katı yakıtlı roket, dört aşamalı ateşleme mekanizmasına sahip. Ticari uydu pazarındaki artan talebe karşılık vermeyi hedefleyen roketin, fırlatma maliyetlerini kilo başına 10 bin doların altına kadar indireceği öngörülüyor.

Şirket, daha önce geliştirdiği Cielong-1 roketi ile 2019'da Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye 3 uydu fırlatmıştı. Birinci nesil roket 200 kilogram taşıma kapasitesine sahipti. Şirketin sonraki nesil Cielong-4 roketinin ise 2,5 ton taşıma kapasitesine sahip olması planlanıyor.

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