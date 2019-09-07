Çin geliştirdi: Hedefini ağ atarak yakalıyor

Çin uzay programının ana yüklenicisi olan China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) küçük ve alçaktan uçan uçakları ağlarla yakalayabilen aynı zamanda gözetleme ve keşif faaliyetlerini gerçekleştirebilen yeni bir altı kanat İHA geliştirdi.

Çin yerel basınında çıkan haberlere göre, İHA, hedefine yaklaşıp üzerine 16 metreküplük bir ağ atıyor. Bu ağ sayesinde dronlar yere düşüyor ve kullanılamaz hale geliyor.