Çin, elektrikli araçların her şeyini takip ediyor
Çin, ülkede fosil yakıtlı araçların yerine elektrikli araçların kullanılmasını yoğun olarak teşvik ediyor. Ancak Çin’in elektrikli araç politikası hakkında yeni bir bilgi medyaya sızdı.
Çin’in, ülkede elektrikli araç satan şirketlere getirdiği kurala göre, tüm elektrikli araçların Çin devletinin kurduğu merkezi bir izleme merkezin veri göndermesi gerekiyor. Bu verilerin içinde aracın sahibi, aracın lokasyonu, motor durumu hatta pil şarj durumu bile yer alıyor.
Bu sayede, tüm vatandaşlarını 7/24 izlemeye meraklı olan Çin’in, yakın gelecekte ülkedeki herkesin her an nerede olduğunu görebilme fantezisine bir adım daha yaklaştığı anlaşılıyor.
Arçalarına izleme kiti takan üreticiler arasında ise Tesla, Volkswagen ve BMW gibi batılı üreticiler de yer alıyor.
(TechInside)
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