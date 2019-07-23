29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6912
  • 6,3568
  • 260.745
  • 102899
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Çin, Hindistan'a Ay’ı ortak araştırmayı önerdi

Çin Dışişleri Bakanlığı, Pekin’in tüm insanlığın gelişmesine katkıda bulunmayı umut ettiğini ve bu kapsamda Hindistan'la ortak Ay araştırması yapabileceklerini söyledi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in Hindistan'ın ikinci ay keşif misyonu olan Chandrayaan-2'yi başarıyla fırlatmasını memnuniyetle karşıladığını ve Hindistan ile Ay'ı ortak bir şekilde keşfetmeye hazır olduklarını söyledi.
 
Hua Chunying , "Hindistan'ın Chandrayaan-2 misyonunu başarıyla başlatmasını memnuniyetle karşılıyoruz.  Ay ve diğer gezegenler dâhil, uzayın keşfedilmesi ve kullanılması, ortak çaba ile ele alınması gereken insanlığın ortak bir görevidir.  Ay'daki keşifleri ilerletmek için Hindistan ve diğer ülkelerle güçlerimizi birleştirmeye hazırız." dedi.
 
Pazartesi günü Hindistan ikinci ay görevi olacak olan Chandrayaan-2,'yi Türkiye Saati ile 12:13'te GSLVMkIII roketi ile fırlatmış ve Ay'a inecek uzay aracı üç aylık yolculuğuna başlamıştı.
 
CHANDRAYAAN-2'NİN GÖREVİ
 
ISRO, üç araçtan oluşacak olan Chandrayaan-2'yi Ay'ın güney kutbuna indirmeyi planlıyor. Biri Ay yörüngesinde kalacak yörünge aracı, diğeri Ay yüzeyine inecek Kondu (Lander) aracı, diğeri ise kondunun taşıyacağı gezgin araç. Gezici araç Ay'da maden kaynakları ve topografiyi inceleyecek. Chandrayaan-2'nin ilk fırlatma ağırlığı, yakıtlarıyla birlikte 3 bin 850 kilogram olacak. Ay yüzeyine inecek olan ilk aracın (kondu) ağırlığı bin 350 kilogram ve altı tekerlekli gezici aracın ağırlığı ise 25 kilogram olacak.
 
INTERSTELLAR FİLMİNDEN DAHA UCUZA AY YOLCULUĞU
 
Chandrayaan-2 görevi, 2014 yapımı bilim kurgu filmi Interstellar’dan daha ucuza mal olacak. Interstellar’ın bütçesi 165 milyon dolar. Chandrayaan-2 Ay görevinin bütçesi ise yaklaşık 115 milyon dolar.

Sürücüler ve yolculardan insanlık örneği

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan Boris Johnson'a tebrik

Başkan Erdoğan'dan Boris Johnson'a tebrik

Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Bir anlık dikkatsizlik minik kıza dehşeti yaşattı

Bir anlık dikkatsizlik minik kıza dehşeti yaşattı

İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu

İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu

Türkiye'den İsrail'e 'Doğu Kudüs' tepkisi

Türkiye'den İsrail'e 'Doğu Kudüs' tepkisi

'Türkiye, kardeş ve dost bir ülkedir'

'Türkiye, kardeş ve dost bir ülkedir'

Şezlong tartışmasında dehşet

Şezlong tartışmasında dehşet

Gümrük kapılarında yeni dönem

Gümrük kapılarında yeni dönem
 

POPÜLER HABERLER

Filistinliler İsrail´in davetlisi Suudi gazeteciyi Aksa´dan kovdu

Filistinliler İsrail´in davetlisi Suudi gazeteciyi Aksa´dan kovdu

Beğeni rekorları kıran fotoğrafların arka perdesi

Beğeni rekorları kıran fotoğrafların arka perdesi

La Casa de Papel'den yeni fotoğraflar

La Casa de Papel'den yeni fotoğraflar

Yürekleri ağza getirdi! 92 metreden kafa üstü...

Yürekleri ağza getirdi! 92 metreden kafa üstü...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019