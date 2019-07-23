Çin, Hindistan'a Ay’ı ortak araştırmayı önerdi

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in Hindistan'ın ikinci ay keşif misyonu olan Chandrayaan-2'yi başarıyla fırlatmasını memnuniyetle karşıladığını ve Hindistan ile Ay'ı ortak bir şekilde keşfetmeye hazır olduklarını söyledi.

Hua Chunying , "Hindistan'ın Chandrayaan-2 misyonunu başarıyla başlatmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ay ve diğer gezegenler dâhil, uzayın keşfedilmesi ve kullanılması, ortak çaba ile ele alınması gereken insanlığın ortak bir görevidir. Ay'daki keşifleri ilerletmek için Hindistan ve diğer ülkelerle güçlerimizi birleştirmeye hazırız." dedi.

Pazartesi günü Hindistan ikinci ay görevi olacak olan Chandrayaan-2,'yi Türkiye Saati ile 12:13'te GSLVMkIII roketi ile fırlatmış ve Ay'a inecek uzay aracı üç aylık yolculuğuna başlamıştı.

CHANDRAYAAN-2'NİN GÖREVİ

ISRO, üç araçtan oluşacak olan Chandrayaan-2'yi Ay'ın güney kutbuna indirmeyi planlıyor. Biri Ay yörüngesinde kalacak yörünge aracı, diğeri Ay yüzeyine inecek Kondu (Lander) aracı, diğeri ise kondunun taşıyacağı gezgin araç. Gezici araç Ay'da maden kaynakları ve topografiyi inceleyecek. Chandrayaan-2'nin ilk fırlatma ağırlığı, yakıtlarıyla birlikte 3 bin 850 kilogram olacak. Ay yüzeyine inecek olan ilk aracın (kondu) ağırlığı bin 350 kilogram ve altı tekerlekli gezici aracın ağırlığı ise 25 kilogram olacak.

INTERSTELLAR FİLMİNDEN DAHA UCUZA AY YOLCULUĞU

Chandrayaan-2 görevi, 2014 yapımı bilim kurgu filmi Interstellar’dan daha ucuza mal olacak. Interstellar’ın bütçesi 165 milyon dolar. Chandrayaan-2 Ay görevinin bütçesi ise yaklaşık 115 milyon dolar.