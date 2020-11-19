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Bilim-Teknoloji

Çin hükümetine bağlı gruplar dünya çapında şirketleri hedef alıyor

Symantec tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, Çin hükümetine bağlı grupların dünya çapındaki şirketlerin ağlarına sızdıkları ortaya çıkarıldı.

star.com.tr19 Kasım 2020 Perşembe 20:19 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 20:19
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Uluslararası bir yazılım şirketi olan Symantec'in yaptığı araştırmada, adının APT10 veya Cicada olduğu belirtilen hacker gruplarının otomotiv, ilaç, mühendislik vb. sektörlerin dünya çapındaki şirketlerin ağlarına sızdığı ortaya çıkarıldı. 

Söz konusu grupların, neredeyse 2009'dan beri casusluk girişimleri konusunda aktif oldukları ve neredeyse sadece Japonya ile bağlantılı şirketleri hedef aldıkları belirtildi.

Son dönemde hedeflenen şirketler arasında Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler de yer alırken, hepsinin veya Japon şirketleriyle bağlantısının olması dikkat çekti.

Bazı firmaların hacklenmesi için aylar boyunca izleme yapıldığı belirtilirken, Amerika Birleşik Devletleri, bilgisayar korsanlarının Çin hükümeti tarafından desteklendiğini öne sürdü. Symantec güvenlik araştırmacıları, Cicada'nın en son saldırı dalgasının 2019 yılının ekim ortasından beri devam ettiğini bildirdi.

Symantec ayrıca hackerların siber casusluk ve hassas şirket verilerinin çalınmasına odaklandığını öne sürdü. Bunlar arasında İK belgeleri, toplantı demoları, pahalı bilgiler ve kurumsal kayıtlar bulunuyor.

star.com.tr

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