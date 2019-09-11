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Çin İHA’sı alan ilk Avrupa ülkesi olacaklar

Sırbistan, Çin’in Wing Loong orta irtifa silahlı insansız hava aracından 9 adet alacağını duyurdu. Sırbistan, bu alım gerçekleşirse Çin'in Wing Loong silahlı İHA'sını alan ilk Avrupa ülkesi olacak.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Sırbistan, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Chengdu Uçak Endüstrisi Grubu tarafından geliştirilen Wing Loong orta irtifa silahlı insansız hava aracından 9 adet alacağını açıkladı. Bu alım gerçekleşirse Sırbistan Çin'in Wing Loong silahlı İHA'sını alan ilk Avrupa ülkesi olacak.

Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin, “Bu satış, Sırp ordusuna geçmişte sahip olmadığı yetenekleri kazandıracak ve büyük oranda güçlendirecek.” ifadesini kullandı.

Chengdu Uçak Endüstrisi Grubu tarafından geliştirilen Wing Loong veya Pterodactyl-I, gözetim ve havadan keşif amacıyla kullanılan Orta İrtifa Uzun-Dayanıklılık (MALE) insansız hava aracındır. İnsansız silahlı hava aracı (UCAV) rolünde kullanılmak üzere havadan yüzeye silahlarla donatılabilir.

Wing Loong hem silah hem de keşif teçhizatı ile birlikte 200 kilogram yük taşıyabilir. 2 bin 500 mil (4 kilometre) menzile sahip olan Wing Loong 20 saat boyunca havada kalabilme özelliğine sahip.

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