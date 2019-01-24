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Çin, Microsoft'u engelledi

2010'dan bu yana Google arama platformunun yasak olduğu Çin'de Microsoft’un Bing arama motoru da engellendi. Bu engelleme ile Çin'de yabancı kaynaklı kullanılan hiçbir arama motoru kalmamış oldu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD'li teknoloji devi Microsoft'a Çin'den bir engel daha geldi. Şirketin arama motoru olan Bing'in Çin'de kullanılması engellendi. Çin daha önce de Microsoft'un Skype internet telefon görüşmesi ve mesajlaşma servisini engellemişti.
 
Microsoft’tan çarşamba günü yapılan açıklamada, Bing'e şu anda Çin'de erişilemediğini ve konu hakkında atılacak adımları belirlemekle meşgul oldukları belirtildi.
 
Bing ayrıca Çin'de erişilebilen tek yabancı kaynaklı arama motoruydu. Bu engelleme ile Çin'de yabancı kaynaklı kullanılan hiçbir arama motoru kalmamış oldu.
 
Çin Siber İdaresi (CAC) dün yaptığı açıklamada, kabul edilemez ve zararlı bilgilerin temizlenmesinin bir parçası olarak 7 milyon çevrimiçi bilginin silindiğini, 733 web sitesinin kapatıldığını ve 9 bin 382 mobil uygulamanın silindiğini açıklamıştı.
 
CAC, Kasım 2018’den bu yana siyasi olarak zararlı bilgilerin yayılmasını ve Komünist Partinin tarihini tahrif etmeyi amaçlayan bilgiler içeren ihlaller nedeniyle bağımsız haber sağlayıcıların 9 bin 800 sosyal medya hesabını da sildi.

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