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Çin o teknolojiyle vatandaşlarını izleyecek

Çin devletinin sosyal kredi sistemi ile, blockchain üzerinde tutulan kayıtlara dayanarak hukuki sonuçlara varan internet mahkemelerini birleştirebileceği belirtildi.

  • DHA
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Devlete ait Global Times´ın haberine göre Pekin İnternet Mahkemesi Başkanı Zhang Wen, vatandaşların hukuki sorunların çözümünde mahkeme yerine blokchain kayıtlarını kullanmaya başladıklarını açıkladı.
 
Yargıç Wen "Şimdiye kadar sonuçlanan 41 vakanın 40´ında taraflar dava yoluna gitmek yerine blokchain üzerinde tutulan deliller yolu ile mahkeme dışında uzlaşmayı seçti. Bu ülkede sosyal kredi sisteminin gelişmesini teşvik edecek," ifadelerini kullandı.
 
Blockchain teknolojisi belirli bir veritabanının sisteme üye tüm bilgisayarlarda aynı anda tutularak tarafların veritabanındaki kayıtların doğruluğunun teyidi için üçüncü bir merciye ihtiyacını ortadan kaldıran bir dağıtık veri tabanı teknolojisi.
 
Çin`in kullandığı sosyal kredi sisteminde ise vatandaşlar devletin istediği `doğru´ davranışları gerçekleştirdikçe sıralamada yukarı doğru çıkıyor. Sosyal kredi sıralamasında alt sıralarda kalmanız halinde ise uçak bileti alma gibi bazı en temel haklardan bile mahrum kalıyorsunuz. 
 
"TEHLİKELİ BİR OTORİTERLEŞMEYE YOL AÇABİLİR"
 
Ekonomi gazetecisi ve futurist Erkan Öz, blockchain teknolojisi ve sosyal kredi sisteminin birleştirilmesinin tehlikeli bir otoriterleşmeye yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. 
 
Öz, "Çin, şu an için vatandaşlarından topladığı ve devlete ait merkezi kontrol altındaki bir blockchain´e kaydettiği verileri sadece hukuki sorunların daha hızlı çözümü için kullanıyor. Ancak sosyal kredi sisteminin bu yeni hukuki modele bağlanması devleti, vatandaşlardan güvenlik kameraları ya da cep telefonları vb tüm sensörler aracılığıyla her an her yerde daha fazla veri toplamaya itecektir." dedi. Demokratik hak koruma mekanizmalarının da bulunmadığı bir ortamda bu tip yaklaşımların George Orwell´in 1984 romanında tasvir ettiği türden bir totaliter baskı toplumu oluşturulmasını sağlayabileceğine dikkat çeken Erkan Öz, blockchain teknolojisinin merkeziyetsiz uygulamalar ile insanlığa daha demokratik bir yönetim sağlayabileceği gibi dikkatli olunmazsa merkezi uygulamalar ile baskıcı mekanizmaların önünü de açılabileceğini vurguladı.
 

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