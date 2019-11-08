2019 Süper Savaşçı Askeri Dış İskelet (zırh) Sistemleri Mücadelesi, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Donanma Departmanı, bünyesinde gerçekleşti.

Yarışmaya araştırma enstitülerinden, üniversitelerden ve şirketlerden yaklaşık 100 ekip katılarak dış iskelet ürünleri test edilip karşılaştırıldı. Mücadelede zırhların ağır yük taşıma kabiliyeti, engebeli arazide hareket ve mühimmat taşıma gibi özellikleri test edildi.

Bir çeşit zırh olarak giyilen sistemler, kullanıcıların yapmak istediği hamleyi okuyabilen ve hareketle senkronize edebilen akıllı sistemlerle donatıldı. Zırhlar, kullanacak kişinin hızını, gücünü ve dayanıklılığını artırmak için ekstra kinetik enerji sağlayacak şekilde tasarlanmış.

Askeri uzmanlar rekabetin, ürün geliştiriciler arasında ilerlemeyi hızlandıracağını belirtiyor. Uzmanlara göre bu durum, PLA'nın en iyi ürünleri seçerek yeni fikirler edinmesini, geliştiricilerle iletişim kurarak gelecekteki savaşlarda kullanılmak üzere yeni zırhlar geliştirmesini sağlayacak.