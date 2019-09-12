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Çin uzaya üç gözlem uydusu fırlattı

Çin, uzaya biri büyük ikisi küçük üç gözlem uydusu fırlattı.

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Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Şaanşi eyaletinde bulunan Tayyüen Uydu Fırlatma Merkezi’nden yapılan fırlatma işleminde söz konusu uydular, Long March-4B (Uzun Yürüyüş) roketiyle önceden planlanan yörüngelerine gönderildi.

Uydulardan Çin Uzay Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilen Z-102D, doğal kaynakların değerlendirilmesi, ekolojik gözlem, afet önleme, çevre koruma, şehir planlama için kullanılacak.

Dünyadan 778 kilometre uzaktaki yörüngesinde 5 yıl boyunca hizmet verecek Z-102D, çeşitli madenlerden yansıyan ışıkları analiz de edebilecek.

ÇİN KUTUPLARI DA İZLEYECEK

İki özel şirket tarafından geliştirilen 16 kilogram ağırlığındaki diğer iki küçük uydu ise kutupların iklimlerini izlemek için kullanılacak.

Hizmet ömrünün bir yıl olduğu belirtilen uydular, kutup çevrelerinin ve kutup bölgelerindeki suların ısılarının değişiminin yanı sıra küresel iklim değişikliği hakkında veri toplayacak.

ABD ve Rusya'dan sonra dahil olduğu "uzay yarışında" son dönemdeki hızlı gelişimiyle öne çıkan Çin, uzaktan algılama uyduları, küresel konumlandırma ve gözlem uyduları, yörüngede daimi uzay istasyonu inşası, Ay çalışmaları, Mars ve Jüpiter'i keşif gibi iddialı projeleriyle 2045'te "uzayın lideri" olmayı hedefliyor.

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