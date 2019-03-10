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Rusya ve Çin ortak ağır sınıf helikopter üretecek

Çin ve Rusya'nın ortak geliştirdiği 40 tonluk ağır helikopterin, 2032 yılında teslim edilmesi bekleniyor.

  • star.com.tr
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Çin ve Rusya'nın ağır helikopter sınıfında yer alan 40 tonluk helikopter projesi, 2032 yılında tamamlanacak. 
 
Kasım 2018'de Çin Airshow'da ölçeklenmiş bir modeli sergilenen helikopter ile ilgili açıklamarda bulunan Çin’in Havacılık Sanayi Kurumu (AVIC) helikopter tasarımcısı Wu Şiming, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
Rusya'nın 40 tonluk ağır sınıf helikopter alanında daha deneyimliği olduğunu belirten Şiming, ''Çünkü Rusya'nın Mi-26'sı 56 ton ağır sınıf bir helikopterdir. İş birliğinden gayemiz, Rusya'nın tecrübesinden yararlanarak bu alandaki açığımızı kapatmak.'' dedi.
 
Rusya Devlet Savunma Sanayi Şirketi (Rostech) Uluslarası İşbirliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Viktor Kladov, ''yüzyılın anlaşması'' olarak nitelendirilen anlaşmanın 4 yıllık görüşmelerin arından bir iki ay içerisinde imzalanacağını belirtmişti.
 
Kladov, helikopterin tasarım  ve üretiminden Çin'in sorumlu olduğunu, Rusya'nın teknik bir ortak olarak hareket edeceğini ifade etti. 
 
Şiming de iki ülkenin teknoloji, yönetim ve diğer bazı konularda uzlaşıya vardığını açıkladı.
 
ADVANCED HEAVY LİFT
 
Advanced Heavy Lift AHL (Gelişmiş Ağır Taşıyıcı) olarak adlandırılacak helikopter, 630 kilometrelik menzile ve saatte 300 kilometre hıza sahip olacak.
 
Şiming, Çin'in hedefinin 500 kiloluktan 40 tonluğa kadar her sınıf helikopteri geliştirerek listesini bu alanda tamamlamak istediğini belirtti.
 
AĞIR SINIF HELİKOPTERLER
 
Ağır sınıf helikopterler genellikle ağır kargo ve araçları bir hava alanına ihtiyaç duymadan taşımak için kullanılıyor. Askeri kullanım için, ağır sınıf bir helikopter askerleri, zırhlı araçları, top ve roketleri taşıyabilir.
 
Sivil alan kullanımda bu ağır araçlar, bir felaket durumunda normal ulaşım yollarının kapalı olması durumunda arama, kurtarma ve taşıma görevlerini üstlenebiliyor.
 

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