23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,765
  • 6,3579
  • 271.03
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Çin yapımı FD-2000 füzesi İHA'yı havada vurdu

Özbekistan, Çin yapımı hava savunma sistemi olan FD-2000 uzun menzilli uçaksavar füzesini tatbikatta başarıyla denedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Savunma Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, hava savunma kuvvetleri, bugün ülkenin Nevai bölgesinde bulunan Kulkuduk askeri eğitim sahasında hava savunma sistemine ilişkin eğitim tatbikatı düzenledi.

“Açık Gökyüzü” adıyla düzenlenen eğitim tatbikatında, Çin yapımı hava savunma sistemi olan FD-2000 uzun menzilli uçaksavar füzesi denendi.

Füze, hedef alınan havadaki insansız hava aracını başarılı bir şekilde imha etti.

Özbekistan silahlı kuvvetleri, geçen ay Çin yapımı FD-2000 füzesinin ilk denemesini gerçekleştirmişti.

FD-2000 füzesi, Çin’in yeni kuşak uzun menzilli savunma sistemlerinin en gelişmiş örneklerinden sayılıyor.

Beşiktaş’ta otobüsün durağa daldığı dehşet anların görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Bahçeli'den UEFA'ya tepki

Bahçeli'den UEFA'ya tepki

El Chapo'nun oğlunu yakalayan polise 155 kuşunla infaz

El Chapo'nun oğlunu yakalayan polise 155 kuşunla infaz

MSB: Metina'da 9 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Metina'da 9 terörist etkisiz hale getirildi

F.Bahçe liderlik koltuğuna oturdu

F.Bahçe liderlik koltuğuna oturdu

'Bitcoin Safiye' tutuklandı

'Bitcoin Safiye' tutuklandı

FETÖ abisinden 'şok mangaları' itirafı

FETÖ abisinden 'şok mangaları' itirafı

Okul bahçesindeki servis faciasında yeni gelişme! Sürücü hakkında karar verildi

Okul bahçesindeki servis faciasında yeni gelişme! Sürücü hakkında karar verildi
 

POPÜLER HABERLER

İnanılmaz olay! Kedi bebeğin hayatını böyle kurtardı

İnanılmaz olay! Kedi bebeğin hayatını böyle kurtardı

NASA'nın dünyayı şaşırtan paylaşımları

NASA'nın dünyayı şaşırtan paylaşımları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

4 bin eserlik müze ziyarete açıldı

4 bin eserlik müze ziyarete açıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019