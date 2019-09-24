Çin, uzay programının ana yüklenicisi olan Çin Havacılık, Uzay Bilim ve Teknoloji Şirketi'nin (CASC) geliştirdiği uydu navigasyon sisteminin bir parçası olan Beidou-3M19 (Beidou-47) ve Beidou-3M20 (Beidou-48) uydularını Long March 3B (Uzun Yürüyüş-3B) roketiyle ülkenin Sıçuan eyaletinde bulunan Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngesine gönderdi.

Daha önceki Beidou navigasyon uydusu Beidou-3I2, 25 Haziran'da Beidou-2GEO8 'Beidou-45' ise 17 Mayıs'ta Long Mart-3C / G2 fırlatma aracıyla yine Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngesine gönderilmişti.

HANGİ ÜLKELER UYDU KONUMLANDIRMA SİSTEMİNE SAHİP?

Şu anda dünyada kullanılabilen uydu konumlandırma (navigasyon) sistemleri; ABD ordusunun denetimi altındaki GPS (Küresel Konumlama Sistemi) Rus GLONASS uydu yönlendirici sistemi, Avrupa Birliği'nin ortak projesi olan 2019 yılında tamamlanması planlanan Galileo Konumlandırma Sistemi, Çİn'in 2000 yılından bu yana geliştirmekte olduğu BeiDou / COMPASS Uydu Konumlandırma Sistemi ve Hindistan'ın Hint Bölgesel Uydu Konumlandırma Sistemi IRNSS'dir.

BEİDOU UYDU KONUMLANDIRMA (NAVİGASYON) SİSTEMİ

Beidou Navigasyon Uydu Sistemi (BDS), ülkenin ulusal güvenliği, ekonomik ve sosyal kalkınması ihtiyaçları göz önüne alınarak Çin tarafından bağımsız bir şekilde inşa edildi, geliştirildi ve işletildi. Ulusal öneme sahip bir uzay altyapısı olan BDS, küresel kullanıcılara her zaman, her hava koşulunda ve yüksek hassasiyetli konumlandırma, navigasyon ve zamanlama hizmetleri sunar.

Beidou Navigasyon Uydu Sistemi, Çin'de 2000, Asya-Pasifik bölgesinde de 2012'den itibaren hizmet vermeye başlamıştı.

Çin'in Beidou navigasyon sistemi tamamlandığında (2020), ABD'nin GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi), Avrupa Birliği'nin Galileo, Rusya'nın Glonass sisteminin ardından dünya genelinde hizmet veren 4'üncü küresel navigasyon sistemi olacak.