24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7035
  • 6,28
  • 279.213
  • 101734
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Çin yeni bir çift navigasyon uydusunu yörüngesine gönderdi

Çin, dün Beidou-47 ve Beidou-48 uydularını yörüngesine göndererek Beidou navigasyon (konumlandırma) sistemine bir çift uydu daha ekledi.

  • Gökhan Ertaş - TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çin, uzay programının ana yüklenicisi olan Çin Havacılık, Uzay Bilim ve Teknoloji Şirketi'nin (CASC) geliştirdiği uydu navigasyon sisteminin bir parçası olan Beidou-3M19 (Beidou-47) ve Beidou-3M20 (Beidou-48) uydularını Long March 3B (Uzun Yürüyüş-3B) roketiyle ülkenin Sıçuan eyaletinde bulunan Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngesine gönderdi.
 
Daha önceki Beidou navigasyon uydusu Beidou-3I2, 25 Haziran'da Beidou-2GEO8 'Beidou-45' ise 17 Mayıs'ta Long Mart-3C / G2 fırlatma aracıyla yine Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngesine gönderilmişti.
 
HANGİ ÜLKELER UYDU KONUMLANDIRMA SİSTEMİNE SAHİP?
 
Şu anda dünyada kullanılabilen uydu konumlandırma (navigasyon) sistemleri; ABD ordusunun denetimi altındaki GPS (Küresel Konumlama Sistemi) Rus GLONASS uydu yönlendirici sistemi, Avrupa Birliği'nin ortak projesi olan 2019 yılında tamamlanması planlanan Galileo Konumlandırma Sistemi, Çİn'in 2000 yılından bu yana geliştirmekte olduğu BeiDou / COMPASS Uydu Konumlandırma Sistemi ve Hindistan'ın Hint Bölgesel Uydu Konumlandırma Sistemi IRNSS'dir.
 
BEİDOU UYDU KONUMLANDIRMA (NAVİGASYON) SİSTEMİ
 
Beidou Navigasyon Uydu Sistemi (BDS), ülkenin ulusal güvenliği, ekonomik ve sosyal kalkınması ihtiyaçları göz önüne alınarak Çin tarafından bağımsız bir şekilde inşa edildi, geliştirildi ve işletildi. Ulusal öneme sahip bir uzay altyapısı olan BDS, küresel kullanıcılara her zaman, her hava koşulunda ve yüksek hassasiyetli konumlandırma, navigasyon ve zamanlama hizmetleri sunar.
 
Beidou Navigasyon Uydu Sistemi, Çin'de 2000, Asya-Pasifik bölgesinde de 2012'den itibaren hizmet vermeye başlamıştı.
 
Çin'in Beidou navigasyon sistemi tamamlandığında (2020), ABD'nin GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi), Avrupa Birliği'nin Galileo, Rusya'nın Glonass sisteminin ardından dünya genelinde hizmet veren 4'üncü küresel navigasyon sistemi olacak.

´´Müslümanların merkezi liderliğe ihtiyacı var´´ dedi, Türkiye´yi işaret etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken 'BM' paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken 'BM' paylaşımı

PKK'nın 20 yıllık arşivleri ele geçirildi: Aralarında suikast listesi de var

PKK'nın 20 yıllık arşivleri ele geçirildi: Aralarında suikast listesi de var

Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi

Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi

Salata ve yemeklerin vazgeçilmezi... Kilosu 30 TL

Salata ve yemeklerin vazgeçilmezi... Kilosu 30 TL

Gerilim tırmanıyor! İran destekli teröristlerle YPG/PKK karşı karşıya

Gerilim tırmanıyor! İran destekli teröristlerle YPG/PKK karşı karşıya

MHP'den 'CHP ve İP'in gizli IMF görüşmesi' hakkında açıklama

MHP'den 'CHP ve İP'in gizli IMF görüşmesi' hakkında açıklama

Kış aylarının vazgeçilmezi: Geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor

Kış aylarının vazgeçilmezi: Geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor

Uzmandan önemli açıklama: Büyük depremin öncüsü demek doğru değil

Uzmandan önemli açıklama: Büyük depremin öncüsü demek doğru değil
 

POPÜLER HABERLER

´´Müslümanların merkezi liderliğe ihtiyacı var´´ dedi, Türkiye´yi işaret etti

´´Müslümanların merkezi liderliğe ihtiyacı var´´ dedi, Türkiye´yi işaret etti

Keşfedenler gizemli şekilde ölmüştü! 'Lanet'e rağmen gün yüzüne çıkarıldı

Keşfedenler gizemli şekilde ölmüştü! 'Lanet'e rağmen gün yüzüne çıkarıldı

Salata ve yemeklerin vazgeçilmezi... Kilosu 30 TL

Salata ve yemeklerin vazgeçilmezi... Kilosu 30 TL

Kış aylarının vazgeçilmezi: Geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor

Kış aylarının vazgeçilmezi: Geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019