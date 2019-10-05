Çin, yeni bir uzaktan algılama uydusu gönderdi

Çin Ulusal Uzay İdaresi (EOSDC-CNSA), Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden 22:50'de (TSİ) bir Long March 4C roketi kullanılarak, uzaktan algılama uydusu olan Gaofen-10'u başarayıla uzaydaki yörüngesine gönderdi.

Çin medyası, yeni uydunun, arazi araştırması, kentsel planlama, mahsul verimi değerlendirmesi, afet önleme, azaltma ve izleme için kullanılacak yeni bir uzaktan algılama kuşu olarak adlandırdı.

Yeni uydunun daha önce kaybolan Gaofen-10 uydusunun yerine kullanılacağı bildirildi. Gaofen-10, 31 Ağustos 2016 tarihinde fırlatma aracıyla ilgili sorunların ortaya çıkmasıyla kaybedilmişti.

Gaofen uyduları, devlet destekli bir program olan Çin Yüksek Tanımlı Yer Gözlem Sistemi (CHEOS) için geliştirilen ve piyasaya sürülen yüksek çözünürlükiü bir dizi sivil Dünya gözlem uydusudur.

Mayıs 2010'da Çin, başlıca ulusal bilim ve teknoloji projelerinden biri olan CHEOS sisteminin gelişimini resmen başlattı. Çin Ulusal Uzay İdaresi (EOSDC-CNSA) Dünya Gözlem Sistemi ve Veri Merkezi, uydu, stratosfer hava gemilerinden oluşan, neredeyse gerçek zamanlı, tüm hava koşullarında, küresel gözetleme ağından oluşan CHEOS'un yapısını organize etmekten sorumlu kurum olarak açıklandı.

Çin Ulusal Uzay İdaresi Dünya Gözlem Sistemi ve Veri Merkezi, Mart 2010'da kuruldu.

GAOFEN UYDU SİSTEMİNİN UYDULARI VE TARİHÇESİ

Gaofen uydu sisteminin ilki Gaofen-1'de, bir adet 2 metre pankromatik / 8 metre çok spektrumlu kamera ve bir adet 16 metre multispektral orta çözünürlüklü ve geniş görüş kamerası ile yapılandırılmış bir CAST2000 veri yolu kullandı. 26 Nisan 2013 tarihinde yörüngesine gönderildi.

Gaofen-2'de, bir 1 metrelik pankromatik / 4m çok spektrumlu kamera ile yapılandırılmış bir CS-L3000A veri yolu kullanıldı ve 5 yıldan fazla tasarım bir ömre sahip. Uydu, 19 Ağustos 2014'te yörüngesine gönderildi.

CAST (Çin Uzay Teknolojisi Akademisi) tarafından tasarlanan Gaofen-3, metre düzeyinde çözünürlükte çok polarize C-band SAR ile yapılandırılmış CS-L3000B veri yolunu kullanıyor. Uydunun sekiz yıllık tasarım ömrü bulunuyor. Çoğunlukla Çin Devlet Okyanus İdaresi (SOA) tarafından kullanılıyor. Gaofen-3, 9 Ağustos 2016’da yörüngesine gönderildi.

Gaofen-4, CAST tarafından geliştirilmiş olup, yeni GEO uzaktan algılamalı uydu veriyolunu temel almaktadır. 4 bin 600 kilogramlık yörüngesel bir kütleye sahiptir ve 8 yıllık bir kullanım ömrü için tasarlanmıştır. Uydu, 29 Aralık 2015 tarihinde yörüngesine gönderildi.

Gaofen-5, SAST5000B veri yolunu kullanır ve görülebilir ve kısa dalga kızıl ötesi derinlemesine kamera, spektral görüntüleyici, sera gazı dedektörü, atmosferik ortamdaki çok yüksek spektral çözünürlükte atmosferik ortam kızılötesi dedektörü, atmosferik iz gazı için diferansiyel absorpsiyon spektrometresi dahil olmak üzere altı tür yüke ve çok açılı polarizasyon dedektörüne sahiptir. 8 yıllık bir kullanım ömrü için tasarlandı ve 8 Mayıs 2018'de yörüngesine gönderildi.

Gaofen-6 uydusu, Gaofen-1'e benzer ancak daha yüksek çözünürlüklerde kameralar kullanılarak geliştirildi ve Haziran 2018'de yörüngesine gönderildi.

China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) tarafından, iklim araştırması, afet müdahalesi, hassas tarım haritalaması, kentsel planlama ve yol ağı tasarımını kolaylaştırmayı amaçlayan sivil bir programın bir parçası olarak geliştirildi ve 26 Haziran 2015'te yörüngesine gönderildi.

14 Eylül 2015'te, başka bir Gaofen uydusu olan Gaofen-9, Long March-2D kullanarak Jiuquan Satellite Launch Center'dan fırlatıldı. Gaofen-9, şehir planlama, karayolu ağı tasarımı, arazi mülkiyeti belirleme amaçları için metre altı sınıfı çözünürlüğünde optik görüntüler sağlayıyor.

Yüksek çözünürlüklü bir optik Dünya gözlem uydusu olan Gaofen-11 ise, Long March-4B fırlatma aracı kullanılarak 31 Temmuz 2018'de yörüngesine gönderildi.