Çin, yeni bir uzaktan algılama uydusu gönderdi

15.01.2020 12:22 - Güncelleme: 15.01.2020 12:22

Çin Ulusal Uzay İdaresi (EOSDC-CNSA), Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden 05:53'te (TSİ) Long March 2D roketi ile uzaktan algılama uydusu olan Jilin-1 Gaofen-2B'yi başarıyla uzaydaki yörüngesine gönderdi.

Jilin-1, arazi araştırması, kentsel planlama, mahsul verimi değerlendirmesi, afet önleme, azaltma ve izleme için kullanılan bir uzaktan algılama takım uydusudur. Bugün fırlatılan Jilin-1 Gaofen-2B uydusu ise takım uydunun 15. uydusu oldu.

Yeni fırlatılan uydu, 3 Kasım 2019'da Jiuquan Uydu Lansman Merkezi'nden fırlatılan Jilin-1 Gaofen-2A'ya benzer özellikler taşımaktadır. Yeni uydu 535 kilometre yörüngede çalışacak, metre altı renkli çözünürlüğe ve 3.1 metreden daha iyi, spektral çözünürlüğe sahip statik görüntüler elde edebilecek. Görüntüler 1.8 Gbps hızında bir dijital iletim yoluyla yer istasyonlarına iletilecek. Uydunun ağırlığı ise 230 kilogramdır.

ARJANTİN'İN UYDULARI DA GÖNDERİLDİ

Long March 2D roketi bu fırlatma esnasında Jilin-1 uydusu ile birlikte Tianqi-4, ÑuSat-7 ve ÑuSat-8 uydularını da başarıyla yörüngesine gönderdi.

ÑuSat-7 ve ÑuSat-8 uyduları Arjantinli Satellogic SA tarafından geliştirilen ve işletilen Aleph-1 takım uydularının bir parçasıdır. Aleph-1 takım uydularının en fazla 25 uydudan oluşması planlanıyor. 37 kilogramlık bir kütleye sahip olan uyduların temel amacı, spektrumun görünür ve kızılötesi kısımlarından dünya gözlem görüntülerini sağlamaktır.