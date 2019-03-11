Çin, yeni elektronik savaş uçağı geliştirdi

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alan Çin, hava egemenliği için yeni bir adım daha attı. Çinli bir askeri analist olan Wei Dongxu konu ile ilgili verdiği demeçte, "Yeni uçak, askeri alanda işimize yarayacak her konuda Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde istihbarat ve elektronik veriler toplayabilir." dedi.

Geliştirilen uçağın Shaanxi Y-9 nakliye uçağından türetildiği ve özel görev tipi bir uçak olduğu belirtildi.

Shaanxi Aircraft Company'nin ürettiği ve 25 ton yük taşıma kapasiteli, orta menzilli bir nakliye uçağı olan Y-9, ilk uçuşunu 2010 yılı Kasım ayında yapmıştı. Y-9’un farklı misyonlar için konfigüre edilebiliyor olmasından dolayı bu görev için seçildiği bildirildi.