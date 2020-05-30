İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8223
  • EURO
    7,5691
  • ALTIN
    379.237
  • BIST100
    105520
Bilim-Teknoloji

Çin yörüngeye yeni teknoloji deney uyduları gönderdi

Çin, yörüngeye iki yeni teknoloji deney uydusu gönderdi. Uyduların, Dünya gözlem teknoloji deneyi için kullanılacağı belirtildi.

AA30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:57 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:58
ABONE OL

Xinhua ajansının haberine göre, uydular yerel saatle 04.13'te Çin'in güneybatısında Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-11 roketiyle yörüngeye gönderildi.

Uyduların, Dünya gözlem teknoloji deneyi için kullanılacağı belirtildi.

Çin'in 5 Mayıs'ta Haynan Adası kıyısındaki Vınçang Uzay Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-5B roketiyle yörüngeye gönderdiği insansız deneysel uzay aracı, 8 Mayıs'ta İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfıng bölgesine başarıyla iniş yapmıştı.

Uzay aracında astronotların taşınması için geliştirilen kapsülün hasar görmediği bildirilmişti.

Deneysel görev sırasında geminin atmosfere girişi ve kontrolü, ısınma durumu, çoklu paraşütlerin kullanımına ilişkin gözlemler yapılmıştı.

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.