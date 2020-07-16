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Bilim-Teknoloji

Çin'de bulundu! 244 milyon yıl öncesine ait

Çin'in güneybatısında 244 milyon yıl öncesine ait balık fosilleri bulundu.

AA16 Temmuz 2020 Perşembe 12:52 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 12:52
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Xinhua ajansının haberine göre, Çin Bilimleri Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren Paleoantropoloji ve Paleontoloji Enstitüsü Arkeologlarından Şü Guanghui ülkenin güneybatısındaki Yünnan eyaletinde yaptığı kazı çalışmasında 244 milyon yıl öncesine ait balık fosillerini ortaya çıkardı.

Fosilin, çene yapısı kısa ve ince, diş yapısı kesin ve uzun olan 3 santimetre uzunluğundaki bir balık türüne ait olduğunu belirten Şü, balığın denizdeki atıkları ayrıştırdığını ifade etti.

Fosil balığın keşfine ilişkin yürütülen arkeoloji çalışması, zooloji dergisi The Linnean Society’de yayımlandı.

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