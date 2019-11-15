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BİLİM-TEKNOLOJİ

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Çin'den ABD'nin en yeni teknolojisinin etkisiz hale getirecek proje

Çin ABD'nin lazer silahlarına karşı muadil silahlar yerine, silahı etkisiz hale getirecek teknoloji için projeler yürütüyor.

  • star.com.tr
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Pentagon, yer testlerini başarıyla geçen lazer silahının gemiye monte edilmiş haliyle testlerini, 2019 sonunda yapmayı planlıyor. ABD Donanması'nın bu silahla düşman uçakları ve hatta füzeleri avlaması hedefleniyor. 
 
Çalışmalar kapsamında ABD'nin San Diego'daki deniz üssünde, Arleigh Burke sınıfı destroyer USS Dewey'in ön güvertesine ODIN lazer topun konuşlandırıldı.
 
Uzmanlara göre ODIN, düşmanın elektro-optik ve kızılötesi sensör sistemlerini kör edebilir, gemi ve tekne tabanlı sistemleri, uçak ve dronlara ve hatta gemi karşıtı seyir ve balistik füzelere karşı kullanılabilir.
 
ÇİN MUADİLİ YERİNE 'ETKİSİZ HALE GETİRME'Yİ SEÇİYOR
 
Dünyanın yükselen askeri ve teknolojik gücü Çin ise, lazer silahlarına karşı uygulanabilir yollara yatırım yapıyor.
 
Güney Çin Sabah Postası'nda yer alan habere göre Çin, füze ve insansız hava aracı gibi silahlarını lazer silahına karşı koruyacak özel bir kaplama geliştirmek için birçok araştırma projesi başlattı.
 
Kaplamanın, lazer ışını saptırması veya dağıtması, dolayısıyla gücünü düşürmesi ve zararsız hale getirmesi bekleniyor.
 
Gazeteye konuşan Çin Bilimler Akademisi'nden Profesör Huang Chenguang lazer teknolojisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
 
Söz konusu teknolojinin mükemmel olmadığını savunan Chenguang, düşmanın ne tür bir lazer kullanacağını bilmek gerektiğini ve boyut, güç tüketimi, ana bileşenler ve lazer üretim yöntemleri bilgilerin halka sunulan verilerden elde edilebileceğini söyledi.

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