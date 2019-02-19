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Rusya geçen yıl Çin’e gönderilen ve fırtınadan zarar gören S-400 füzelerinin imha edildiğini açıkladı

Rusya'nın geçtiğimiz yılın başında Çin'e sattığı ilk S-400'ler teslimat sırasında geminin fırtınaya yakalanması nedeniyle zarar görmüş ve sistemler ülkeye geri dönmüştü. Rus savunma sanayi şirketi Rostech Başkanı Çemezov, hasar gören S-400'lerin imha edildiğini açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilen IDEX-2019 savunma fuarında bir basın toplantısı gerçekleştiren Rostech Başkanı Sergey Çemezov, "Geçtiğimiz yıl Çin'e yapılan ilk teslimat sırasında füzeleri taşıyan gemiye fırtına vurdu, S-400'ler kullanılamaz hale geldi. Biz tüm partiyi imha etmek zorunda kaldık. Ancak o partinin teslimatını hızlı bir şekilde Çin'e yeniden yapacağız." açıklamasında bulundu.
 
 
Ocak 2018’de hava savunma sistemlerinin zarar görmesi üzerine gemiler Rusya’nın kuzeyindeki St. Petersburg yakınlarındaki Ust-Luga limanına geri dönmüştü.
 
Rusya’da hasar tespit çalışmaları başlarken sağlam parçaların tekrar Çin’e doğru yola çıkarılması kararlaştırılmış, zarar gören sistemlerin ise tamire alınması ve onarıldıktan sonra Çin’e teslim edilmesi planlanmıştı. Ancak son açıklamalara göre planlanan tamirat yoğun arıza nedeni ile gerçekleştirilemeyince hasar gören S-400'ler imha edildi.

Kalaşnikof´dan kamikaze Drone

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