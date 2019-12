29.12.2019 12:28 - Güncelleme: 29.12.2019 12:32

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Çin'in Google'ı diye nitelenen Baidu, genellikle yapay zekanın dil anlayışının ölçütü olarak kabul edilen Genel Dil Anlayışı Değerlendirmesi'nde (Glue) şimdiye kadarki en yüksek puanı aldı.

Firmanın Ernie (kNowledge IntEgration aracılığıyla Geliştirilmiş Temsil) modeli, testte 90'ın üzerinde puan alan ilk model oldu; ABD'li teknoloji firmalarının ve üniversitelerin egemen olduğu liderlik tablosunun en üst sırasına çıktı.

Bu başarı ayrıca, Glue değerlendirmesindeki ortalama insan skoru olan 87,1'i aşabilen 10 yapay zeka sisteminden biri unvanını da getirdi.

Ernie geçen yıl, Google'ın Bert (Transformatörlerden Çift Yönlü Kodlayıcı Temsilleri) modeline benzeyen ve doğal dili anlama (NLU) sürecini yapay zeka için dönüştüren bir yöntemle geliştirilmişti.

Susam Sokağı karakterlerinin ismini taşıyan Bert ve Ernie, bağlamı tam olarak oluşturmak için cümle içindeki bir kelimeden hem önce hem de sonra gelen kelimeleri inceleyerek anlamı çözümlüyor.

Ernie modelini önce Çince üzerinde geliştirip ardından İngilizce kelimeler için kullanan Baidu araştırmacıları, bu yöntemin algoritmayı İngilizceyi anlamada daha güçlü kıldığını fark etti.

Araştırmayı ilk duyuran MIT Technology Review'a konuşan Baidu Research'ün baş mimarı Hao Tian, "Bu çalışmaya ilk başladığımızda özellikle, Çin dilinin karakteristik özelliklerini düşünüyorduk. Ancak bunun da ötesinde uygulanabileceğini çabucak keşfettik" dedi.

Baidu, arama motorunun gösterdiği sonuçları iyileştirmek ve yapay zeka asistanı Şiao Du'yu daha güvenilir kılmak için söz konusu modeli zaten kullanıyor.

Ernie'nin dil testine nasıl hazırlandığını detaylandıran bir makale, önümüzdeki yıl Yapay Zekanın Gelişimi Derneği'nin (Association for the Advancement of Artificial Intelligence) konferansında sunulacak.