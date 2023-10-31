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Bilim-Teknoloji

Çin'in taykonot ekibi görevini tamamlayarak Dünya'ya döndü

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'ndaki taykonot ekibi görevini tamamlayarak Dünya'ya ulaştı.

AA31 Ekim 2023 Salı 08:52 - Güncelleme:
Çin'in taykonot ekibi görevini tamamlayarak Dünya'ya döndü
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Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, taykonotlar Cing Haypıng, Cu Yangcu ve Gui Hayçao'yu taşıyan Şıncou-16 uzay kapsülünün, sabah saatlerinde Gobi Çölü'ndeki Dongfıng sahasına indiği bildirildi.

Dünya yörüngesinde 154 gün geçiren taykonotların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Şıncou-16 uzay mekiği, 30 Mayıs 2023'te fırlatılmış, ekip aynı gün istasyona ulaşarak göreve başlamıştı.

Tiengong Uzay İstasyonu'na yollanan beşinci taykonot grubu olan ekip, 5 ay boyunca bir uzay yürüyüşü, 70 uzay deneyi ve canlı ders faaliyeti gerçekleştirmişti.

Ekip, görevi Şıncou-17 mekiği ile 26 Ekim'de istasyona gönderilen Tang Hongbo, Tang Şıngcie ve Ciang Şinlin oluşturduğu yeni taykonot ekibine devretmişti.

- ÇİN'İN UZAY İSTASYONU "TİENGONG"

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle yörüngede kendi uzay istasyonunu kurdu.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülünden oluşan ve bir uzay teleskobunun eklenmesi planlanan "Tiengong" (Gök Sarayı) İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu'nu model alarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (göksel uyum) adı verilen çekirdek modül, 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (gökleri aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien" (gökleri düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeletinin kurulumu tamamlanırken istasyon "uygulama ve geliştirme aşamasına" geçti.

"Şüntien" (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun da ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

3 kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona "Şıncou" (kutsal gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (gök gemisi) mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.

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