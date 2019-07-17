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Çinli şirket, Ukrayna uçak motoru devini satın almak için teklif verdi

Pekin merkezli bir havacılık endüstrisi yatırım şirketinin, Ukraynalı uçak motoru devi Motor Sich'in hisselerini alma girişimini yenilediği bildirildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Pekin Havacılık Sanayii Yatırım Şirketi Skyrizon'un, Ukraynalı uçak motoru devi Motor Sich'in hisselerini alma girişimini yenilediği ve başvurunun Ukrayna anti tröst otoritesi tarafından incelendiği bildirildi.
 
Çinli analistler konu hakkında Çinli basın kuruluşu Global Times'a yaptığı açıklamada, anlaşma gerçekleşirse, dünyanın en büyük nakliye uçağı An-225 için motorlar üreten Ukraynalı şirketin Çin'in uçak motor endüstrisini artırmasına yardımcı olabileceğini söyledi.
 
Skyrizon, Ukrayna Antimonopoly Komitesi tarafından yapılan değerlendirmenin sonucunu bekliyor.
 
Sonuç, 22 Temmuz'dan sonra, Skyrizon ile Pekin Xinwei Teknoloji Grubu Co arasında, Şangay Menkul Kıymetler Borsasının internet sitesinde cuma günü Xinwei Teknoloji tarafından yayımlanan bir yeniden yapılanma notuna göre açıklanacak.
 
Motor Sich’in Çin’le olan ilişkilerinden memnun olmayan ABD, mayısta yaptığı açıklamada, dış yatırım işlemlerinden kaynaklanan ulusal güvenlik riskleri olabileceğini belirtti.
 
1907 yılında kurulan Motor Sich, dünyanın en büyük uçak motoru üreticilerinden biri olarak kabul ediliyor. Motor Sich; turbofan, turboşaft ve turboprop motorlar üretiyor.

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