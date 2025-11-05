İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2025 Çarşamba / 15 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,1156
  • EURO
    48,4418
  • ALTIN
    5395.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

Çinli taykonotlar uzayda mahsur kaldı: CMSA'dan açıklama

Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'nda görev yapan taykonot ekibini Dünya'ya getirecek Şıncou-20 mekiğinin dönüşünün, mekikte tespit edilen küçük hasar nedeniyle ertelendiği bildirildi.

AA5 Kasım 2025 Çarşamba 10:28 - Güncelleme:
Çinli taykonotlar uzayda mahsur kaldı: CMSA'dan açıklama
ABONE OL

Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, uzay enkazının yol açtığı tahmin edilen hasar nedeniyle etki analizi ve risk değerlendirmesi yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, mekiğinin dönüşünün, personelin güvenliği ve görevin başarısının güvenceye alınabilmesi için ertelendiği kaydedildi.

Taykonotlar Çın Dong, Çın Congrui ve Vang Cie'den oluşan taykonot ekibi, Şıncou-20 mekiğiyle 24 Nisan'da istasyona gönderilmişti.

Uzay İstasyonu'nda 6 ayı aşkın süredir görev yapan ekip, 31 Ekim'de istasyona gönderilen Şıncou-21 ekibi ile yörüngede devir teslim yapmıştı.

Tiengong Uzay İstasyonu'nda 3 kişilik taykonot ekibi, 6 ay süren seferlerle dönüşümlü görev yapıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Kırmızı ışıkta mikser faciaya davetiye çıkardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.