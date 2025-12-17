Çip ve bellek maliyetleri büyük firmaları düşündürüyor; Akıllı telefon pazarı 2026'da küçülecek mi?

Akıllı telefon sektörü için 2026 yılı zorlayıcı bir dönem olabilir. Pazar araştırması şirketi Counterpoint Research tarafından hazırlanan rapor, gelecek yıl küresel telefon pazarının bileşen maliyetlerindeki artışlar nedeniyle belirgin bir daralma yaşayacağını gösteriyor. Araştırma kuruluşu, pazarın tamamında yaklaşık yüzde 2,1'lik bir küçülme beklediğini açıklamıştır.

Tüm markaları etkileyecek küçülme

Counterpoint Research'in analizine göre, bu daralma sadece belirli üreticileri değil, pazardaki neredeyse tüm markaları olumsuz yönde etkileyecektir. Şirketin başlangıçta bazı büyük telefon üreticilerinin yıldan yıla sevkiyatlarda sınırlı düşüş görmesini tahmin etmesine rağmen, mevcut veriler her markanın önemli ölçüde bir gerileme yaşayacağını işaret etmektedir. Özellikle düşük fiyat segmentinde yer alan akıllı telefonlar bu olumsuz etkiden en şiddetli biçimde etkilenecektir.

Pazarın daralmasının temel sebebi, yapay zeka uygulamalarına yönelik artan talep nedeniyle işlemci ve bellek bileşenlerinin fiyatlarında meydana gelen yükselişlerdir. Raporda yer alan veriler, düşük seviye akıllı telefonlardaki malzeme maliyetlerinin bu yılın başından itibaren yüzde 20 ile 30 arasında artış gösterdiğini ortaya koymaktadır. Daha da önemlisi, bellek bileşenlerinin fiyatlarının 2026'nın ikinci çeyreğine kadar yüzde 40 oranında daha yükselebileceği tahmin edilmektedir.

Telefon fiyatları önemli ölçüde artacak

Bu maliyet artışlarının sonucu kaçınılmazdır: 2026 yılında yeni bir akıllı telefon satın almak günümüze kıyasla çok daha pahalı olacaktır. Counterpoint Research'in hesaplamalarına göre, bir telefon üretmek için gerekli toplam malzeme maliyeti mevcut yüksek seviyelerin yüzde 8 ile 15 oranında daha fazla artabilir. Bu durum, üreticilerin ürün fiyatlarını kaçınılmaz olarak yükseltmelerine neden olacaktır.

Araştırma şirketi, ortalama satış fiyatlarının (ASP olarak bilinen göstergenin) gelecek yıl yüzde 6,9 oranında artacağını tahmin etmektedir. Bu artış, tüketicilerin bütçelerini yeniden gözden geçirmelerine ve satın alma kararlarını ertelemelerine yol açabilir. Fiyat artışları, özellikle orta ve alt gelir seviyesindeki tüketicileri telefon yükseltmelerinden uzak tutabilir.

Apple ve Samsung daha avantajlı konumda

Counterpoint Research'in analizi, bu zorlayıcı dönemde farklı üreticilerin farklı seviyelerde etkileneceğini göstermektedir. Apple ve Samsung gibi küresel teknoloji devleri, yüksek kar marjları ve güçlü marka değerleri sayesinde bu dönemden nispeten daha az zarar görecek konumdadır. Bu iki şirket, yaklaşık yüzde 2'lik sevkiyat düşüşleriyle karşı karşıya kalabilir.

Buna karşılık, Xiaomi, Honor, Oppo ve Vivo gibi Çinli üreticiler daha sınırlı manevra alanına sahiptir. Honor, yüzde 3'ün üzerinde bir sevkiyat düşüşü yaşayabilir ve bu, şirketin pazar payını önemli ölçüde etkileyebilir. Daha önceki tahminlerde 2026'da büyüme görmesi beklenen Vivo ve Oppo'nun da şimdi düşüş görmesi öngörülmektedir. Bu değişim, Çinli üreticilerin stratejilerini yeniden değerlendirmelerine zorlayabilir.

Sonuç olarak, 2026 yılı akıllı telefon pazarı için bir dönüm noktası olabilir. Malzeme maliyetlerindeki artış, fiyat yükselişleri ve pazarın daralması, tüketicilerin satın alma davranışlarını değiştirebilir ve üreticileri yeni stratejiler geliştirmeye itebilir. Bu dönemde başarılı olmak, güçlü finansal yapı ve marka gücüne sahip şirketlerin avantajını daha da artıracaktır.