Bilim-Teknoloji

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı! Türkiye 5G teknolojisine geçti

Türkiye, 5G'ye geçerek dijital yarışta hızlanıyor. Yeni teknoloji, internet hızını artırıp saniyeler içinde veri indirmeyi sağlıyor. 81 ilde aynı anda başlayacak 5G, pek çok alanda değişim oluşturacak.

Türkiye, hız çağında yeni bir döneme girdi. Mobil iletişimde 5G ile birlikte daha güçlü, daha hızlı ve daha verimli dönem başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BUTONA BASTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tablet ekranından butona basmasıyla Türkiye'de 5G teknolojisine geçildi.

Mevcut tarifelerde değişiklik yapmaya ya da ek ücret ödemeye gerek kalmadan 5G'den yararlanılabilecek.

Endüstriyel robotlardan otonom sürüş teknolojilerine kadar pek çok alanda yeni uygulamaların önü açılacak. Medya sektöründe 8K kalitesinde kesintisiz canlı yayın yapılabilecek.

TELEFONDA 5G BAĞLANTISI NASIL ANLAŞILACAK?

Cihaz ekranındaki ağ göstergesinde "5G" ibaresi göründüğünde bağlantı 5G üzerinden sağlanıyor demek. Hizmeti kapatmak isteyenler, operatörlerinin belirttiği numaraya kısa mesaj göndererek 5G'yi ücretsiz devre dışı bırakabilecek.

Türkiye, dijital dönüşümde önemli bir adım atarken hedef; iki yıl içinde ülke genelinde tam kapsama sağlamak.

