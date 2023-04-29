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Bilim-Teknoloji

Türkiye'nin ilk uzay yolcuları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzaya gidecek Türk yolcuların isimlerini açıkladı. Alper Gezeravcı asil, Tuva Cihangir Atasever ise yedek uzay yolcusu oldu.

29 Nisan 2023 Cumartesi 13:01 - Güncelleme:
Türkiye'nin ilk uzay yolcuları belli oldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST'i ziyaretinde yaptığı konuşmada Türkiye'nin uzay yolcularını açıkladı. Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezer Avcı ve Cihangir Atasever oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mayıs ayında başlattığımız süreçte bir asil, bir yedek olmak üzere 2 uzay yolcumuzu belirledik. Başvuruda bulunan binlerce vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevine çıkacak arkadaşımız uluslararası uzay istasyonunda 14 gün kalacak. Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz de Roketsan'da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir sistem mühendisimiz. Uluslararası uzay istasyonuna gidecek Alper Gezeravcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor." dedi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • uzay
  • Türk yolcuları

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