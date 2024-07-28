İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2024 Pazar / 22 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9949
  • EURO
    35,8195
  • ALTIN
    2529.05
  • BIST100
    10891.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

Değeri 5 milyar dolar! Türkiye'den dev yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programıyla ülkemizde 65 nanometre (nm) ve altı çip üretimini gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. 5 milyar dolarlık kaynakla, otomotiv, beyaz eşya, elektronik, savunma ve havacılık gibi alanlarda ihtiyaç duyduğumuz çiplerin Türkiye'de üretilmesini sağlayacağız.' ifadelerini kulandı.

DHA28 Temmuz 2024 Pazar 18:07 - Güncelleme:
Değeri 5 milyar dolar! Türkiye'den dev yatırım
ABONE OL

Bakan Kacır, tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ile sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kacır, "HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programıyla ülkemizde 65 nanometre ve altı çip üretimini gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Sermaye katkısı ve hibe destekleri de içeren 5 milyar dolarlık kaynakla, otomotiv, beyaz eşya, elektronik, savunma ve havacılık gibi alanlarda ihtiyaç duyduğumuz çiplerin Türkiye'de üretilmesini sağlayacağız. Küresel çip pazarı geçtiğimiz yıl 600 milyar doları aştı. Yapay zekanın gelişimiyle birlikte hızla büyüyen bu alanda Türkiye olarak kendi ihtiyaçlarımızı karşılayacak ve ihracat kabiliyeti geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRETİM ÜSSÜ OLACAK

HİT-30 programının birçok bileşeni olduğunu da kaydeden Kacır, "Hedefimiz, 4,5 milyar dolara varan desteklerle 80 gigawatt saat batarya üretim kapasitesini Türkiye'de oluşturmak. Elektrikli araçlar ve enerji depolama sektörlerinde kritik ihtiyaç olan bataryaların Türkiye'de geliştirilmesi ve üretimi için 2030'a kadar megawatt saat başına 6 bin dolara kadar hibe destekleri de içeren teşvikler sunacağız. Türkiye, yüksek teknoloji üretim üssü olacak" dedi.

  • sanayi ve teknoloji bakanı mehmet fatih kacır
  • bakan kacır
  • çip üretimi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.