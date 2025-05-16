DENEYAP Final Proje Sergisi başlıyor: Binlerce genç yenilikçi projeleriyle sahnede

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğiyle hayata geçirilen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri programı Türkiye'nin dört bir yanından binlerce genci teknolojiyle buluşturmaya devam ediyor.

İki yıllık yoğun eğitim sürecini tamamlayan öğrenciler, son bir yılda geliştirdikleri yenilikçi projelerini 17-18 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek DENEYAP Takımlar Dönemi Final Proje Sergisi ile sunuyor.

Türkiye genelinde 69 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek final sergisine yaklaşık 2.000 takım ve 8.000 öğrenci katılıyor. Gençler, aldıkları eğitimlerin bir sonucu olarak geliştirdikleri projelerini; TÜBİTAK akademisyenleri, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı mühendisleri ve DENEYAP eğitmenleri ile T3 Vakfı gönüllülerinden oluşan jüriye sunacak.

İTÜ SÜLEYMAN DEMİREL KONGRE MERKEZİ FİNAL PROJELERİ SERGİSİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde de 17 Mayıs Cumartesi DENEYAP Takımlar Finali Proje Sergisi gerçekleşecek.

DENEYAP Final Proje Sergisi; gençlerin bilim, teknoloji ve yenilik alanlarındaki yetkinliklerini sergiledikleri, üretme tutkularını paylaştıkları ve birbirlerinden ilham aldıkları bir platform olacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerin teknoloji yolculuklarına tanıklık edeceğimiz, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır'ın da katılacağı final sergisinde siz değerli basın mensuplarımızı da aramızda görmekten mutluluk duyacağız.