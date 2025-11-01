Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri mezunlarını vermeyi sürdürüyor.

11 farklı teknoloji alanında üç yıllık eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler için Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak mezuniyet törenleri düzenlendi.

İstanbul'daki DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Mezuniyet Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ve çok sayıda velinin katılımıyla Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Törende yaklaşık 1000 öğrenci 3 yıllık eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun oldu.

Selçuk Bayraktar, törende yaptığı konuşmada, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir neferi, bu yolculuğun ve bu büyük ailenin bir ferdi olarak, emeklerinizin meyvesini topladığınız bu güzel anın şahidi olmaktan gurur duyuyorum. Bugün burada sadece mezun olan öğrencilerimize değil bir umudun, bir hayalin ve bir milletin geleceğine bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

2017 yılında teknoloji geliştiren bir Türkiye hedefiyle T3 Vakfı'nı kurduklarını aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"DENEYAP Teknoloji Atölyeleri bizim ilk göz ağrımız, ilk projemizdi. Hiç unutmam ilk DENEYAP sınavlarımızı. Sadece çoktan seçmeli bir sınavla, basmakalıp ezberleri ölçen bir sistem istemiyorduk. Biz çok daha ötesini hedeflemiştik. Genç kardeşlerimizin hayal gücünü, en kısıtlı imkanlarla bile sınırları zorlama becerilerini görmek istedik. Bu yüzden onlara sadece bir elektrikli motor, bir pil ve birkaç kablo vererek 'yürüyen bir robot yapın ve sonunda projenizi tanıtan bir video çekin' dedik. O videoları ve projeleri teker teker, bizzat inceledik."

Bayraktar, o gün gördüğü bazı yüzleri hiç unutmadığını belirterek, "O kardeşlerimizden bazıları sonrasında üniversiteli oldu, TEKNOFEST yarışmalarımıza katıldı, kimileri gönüllü olup DENEYAP'larımızda yeni kardeşlerine yol gösterdi. Bütün bunlar bir milletin hayallerini gökyüzüne, hatta ötesine taşıyacak o ilk hayalle başladı." dedi.

- "2018 YILINDA EKTİĞİMİZ TOHUMLARIN DEV ÇINARLARA DÖNÜŞTÜĞÜNÜ GÖRÜYORUZ"

Gençlerin mezuniyetiyle hayal ettikleri noktanın çok daha ötesine geldiklerine işaret eden Bayraktar, bu noktaya varmalarına vesile olanların başında, on binlerce pırıl pırıl genci yetiştiren, en az onlar kadar bu yolda emek veren kıymetli ailelerin geldiğini söyledi.

Bayraktar, aileler olmasaydı bu başarının da olmayacağını belirterek, ailelere, öğrencilere rehberlik eden eğitmenlere ve mentörlere teşekkür etti.

Türkiye'nin dört bir yanında, 81 ilde büyük bir coşku yaşadıklarını anlatan Bayraktar, "2018 yılında ektiğimiz tohumların dev çınarlara dönüştüğünü görüyoruz. Tam 9 bin 490 evladımız, Edirne'den Hakkari'ye, yurdumuzun her köşesinde, İstanbul'da, Ankara'da, Gaziantep'te DENEYAP atölyelerimizdeki eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezuniyet hakkını kazandı." diye konuştu.

Bayraktar, gençlerin bu atölyelerde sadece kod yazmayı, robot tasarlamayı veya yapay zekayı öğrenmediğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler burada çok daha kıymetli bir kabiliyet kazandınız, birlikte başarmayı ve bir takım olmayı. Bir abiniz ve yol arkadaşınız olarak özelikle vurgulamak istediğim daha da önemli bir kazanım var. İleride dünyaya damga vuracak işlerinizde yanınızda olacak kalıcı dostlar, yol arkadaşları kazandınız. Bu atölyelerde kurduğunuz takım ruhunu ve arkadaşlıkları asla kaybetmeyin. DENEYAP ekosisteminde sizlere yol gösteren abilerinize, ablalarınıza ve birlikte yürüdüğünüz kardeşlerinize sımsıkı sarılın. Onları adeta ailenizin bir ferdi bilin."

- "BİZİM MEDENİYETİMİZ İMKANSIZI BAŞARMAK İÇİN AZMEDENLERİN MEDENİYETİDİR"

Milli Teknoloji Hamlesi'nin motor gücünün takım ruhu olduğunu vurgulayan Bayraktar, bu hamlenin asıl hedefinin ise tam bağımsız, teknoloji geliştiren, paradigma değiştiren, oyun kuran bir Türkiye inşa etmek olduğunu dile getirdi.

Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi'nin çekirdeğinin de ruhunun da gençler olduğunu belirterek, "Sizler çok güvendiğimiz ve dünyaya gururla anlattığımız TEKNOFEST kuşağısınız. Biliyorum bu noktaya kolay gelmediniz." dedi.

Benzer yolları yürüdüğünü anlatan Bayraktar, 20 yıl önce Baykar'ın hikayesinin başlangıcı olan ilk Mini İHA prototipinin uçuş test sürecinden bahsetti.

Bayraktar, zorluklarla karşılaştıklarını ve pes etmeyi akıllarından bile geçirmediklerini dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Aksine, o tecrübeden aldığımız dersler, bugün dünyanın en iyisi olarak gösterilen milli SİHA'larımızı geliştirmemizi sağladı. İnanıyorum ki sizler de menzile varıncaya dek insanlık ve ülkemiz namına yaptığınız tüm işlere asla yılmadan yolunuza devam edeceksiniz. Tam bu noktada bana da ilham veren kadim medeniyetimizin kılavuzlarından asırlar önce bizlere seslenen Hazreti Hüseyin'in sözünü hatırlatmak isterim, 'Bizler için hayat inanmak ve mücadele etmektir'. Bizim medeniyetimiz zorluklar karşısında pes edenlerin değil imkansızı başarmak için azmedenlerin medeniyetidir."

Mezuniyet töreninin son noktanın değil asıl yolculuğun başladığı yer olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Sorumluluğunuz artık sadece kendinize veya ailenize karşı değil. Artık aziz milletimize, gönül coğrafyamıza, mazlumlara ve tüm insanlığa karşı sorumlusunuz." ifadelerini kullandı.

- "PUSULANIZ DAİMA AHLAK, VİCDAN VE ADALET OLSUN"

"Sizlerle omuz omuza yürüyen bir ağabeyiniz olarak, önemli bir hususu tekrar daha hatırlatmak isterim." diyen Bayraktar, gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Yapacağınız teknoloji ne kadar gelişmiş olursa olsun, ne kadar karmaşık olursa olsun, pusulanız daima ahlak, vicdan ve adalet olsun. Bizler yola çıkarken ne yaparsak yapalım, milli ve özgün, etik ve ahlaki yapmalıyız dedik. İşte 20 yıllık mücadelemizin genetik kodu da budur. Yaptığınız işe kalbinizi, gönlünüzü ve inancımızın bizlere emrettiği dosdoğru ahlakı katmayı asla ihmal etmeyin. Yoksa en gelişmiş teknoloji bile insanlığa hizmet etmek yerine onu esir alabilecek ruhsuz bir algoritmaya dönüşebilir. Bizim dünyadan farkımız vicdanımız ve ahlakımız olacak. Bizler teknolojiyi yıkmak için değil daha adil bir dünya tesis etmek için geliştireceğiz."

Bayraktar, Türkiye'nin geleceğinde gençlerin imzasının olacağını, şimdi daha büyük hayaller kurmanın vakti olduğunu söyledi.

Gençlerin hayattaki Kızılelma'sının ufukta parladığını vurgulayan Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sürekli merak edin ve sorgulayın, sınırları zorlayın, paradigmaları kırın. Başarısız olmaktan asla korkmayın ve pes etmeyin. En önemlisi bu milletin evlatları olarak kendinize inanın. Burada öğrendiklerinizle TEKNOFEST'te kendi takımlarınızı kurmaya devam edin. DENEYAP mezunları olarak sizden ricam, sizden sonra gelen kardeşlerinize mentörlük yapmanız, bu meşaleyi söndürmeden taşımanızdır. Mezun olan binlerce kardeşimi tek tek yürekten tebrik ediyorum."

Konuşmanın ardından mezunlara belgeleri takdim edildi. Tören, mezunların keplerini fırlatmalarının ardından sona erdi.