DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için 42 ilde sınav yapıldı

TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle başlatılan DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için 42 ilde 50 atölye için sınav yapıldı, sınava 17 bin 959 öğrenci katıldı.

İkinci aşama sınavı, Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla, Trabzon, Amasya, Artvin, Ardahan, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Düzce, Gümüşhane, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kırşehir, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak'ta gerçekleştirildi.

Sınava 11 bin 814 ortaokul, 6 bin 145 lise seviyesinde öğrenci katıldı. Sınav sonrasında 4 bin 450'si ortaokul, 2 bin 353'ü lise olmak üzere toplamda 6 bin 803 öğrenci kabul edilecek.

Uygulama sınavı için öğrencilerden, Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatını yapacak çevre dostu elektrikli yük gemisi tasarlamaları ve görev olarak doğrusal bir rota izleyerek yük taşımaları istendi.

Öğrencilerin tasarım ve sunum becerileri, geminin sağlamlığı, yüke dayanıklılığı ve parkuru tamamlama becerisi ölçüldü.

- TÜBİTAK BAŞKANI MANDAL ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMADI



Eskişehir ve Bilecik'teki sınavlara TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da katıldı.

Sınav öncesi ve sonrasında öğrencilerle yakından ilgilenen Mandal, öğrencilerin aileleriyle sohbet etti.

Bilimin ve teknolojinin gelecek süreçte insan yaşamında daha etkin olacağı düşünüldüğünde, bilimsel ve teknolojik alanlarda daha üretken ve girişimci bireyler yetiştirmek adına bu projenin oldukça değerli olduğunu vurgulayan Mandal, şunları kaydetti:

"DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde verilen proje geliştirme odaklı eğitimler sayesinde bilim ve teknoloji alanında farkındalık yaratan, AR-GE becerileri gelişmiş, güncel teknolojilerle erken dönemde karşılaşmış, takım çalışması tecrübesi kazanmış, yaratıcı, yenilikçi düşünce, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme becerisi, etkili iletişim, liderlik becerileri yüksek, üretken, sorumluluk sahibi olma bilinci edinmiş, bilim ve teknoloji projeleri üreten gençler yetişiyor."

Mandal, geleceğin bilim insanları, araştırmacıları ve girişimcileri olabilecek gençlerin ülkenin gelişmesinde, ileriye gitmesinde ve "Milli Teknoloji Hamlesi"nin gerçekleşmesinde rol alacaklarını belirtti.

- 4 YILDA 3 FAZDA ÖĞRENCİ ALIMI YAPILDI



DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'ne 1. fazda 5 Mayıs 2019'da gerçekleşen sınav ile 12 ilde öğrenci alımı yapıldı, 5 bin 509 öğrenci sınava davet edildi.

Ortaokul düzeyinde öğrencilerden kendilerine verilen malzemelerden en uzağa giden araç tasarımı, lise öğrencilerinden en hızlı giden araç tasarımı yapmaları istendi. Her ilde sıralamaya giren 100'ü ortaokul, 60'ı lise olmak üzere toplam 160 öğrenci atölyelere kabul edildi.

2. fazda 18 ilde 15-16 Ağustos 2020'de sınavla öğrenci alımı gerçekleşti. 9 bin 549 öğrenci sınava davet edildi. Öğrencilerden depreme dayanıklı bina tasarlamaları istendi. Toplam 2 bin 880 öğrenci atölyelere alındı.

3. fazda 27 ilde 12-13 Şubat 2022'de öğrenci alımı yapıldı. 11 bin 526 öğrenci sınava davet edildi. Öğrencilerden rüzgar enerjisiyle elektrik üretmeleri istendi. Toplam 4 bin 380 öğrenci atölyelere kabul edildi.

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri ile ortaokulda 5. ve 6. sınıf öğrencileri ve lisede ise hazırlık, 9. ve 10. sınıf öğrencileri eğitim alıyor.

Atölyelerde öğrencilere 3 yıl boyunca ücretsiz olarak tasarım, üretim, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, yazılım teknolojileri, ileri robotik, malzeme bilimi ve nanoteknoloji, siber güvenlik, enerji teknolojileri, yapay zeka, havacılık ve uzay ve mobil uygulama olmak üzere 11 farklı başlıkta eğitim verilmesi planlanıyor.

Ayrıca, öğrencilerin girişimcilik, yaratıcı ve eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerilerinin geliştirilmesi de hedefleniyor.

Her bir eğitimde gençlere alandaki güncel bilgi ve teknolojiler sunuluyor. Öğrenciler bu teknolojileri uygulama örnekleriyle öğreniyor ve her derse özgü çeşitli projeler geliştiriyor, en güncel mikro denetleyici olan Deneyap Kart'ı kullanıyor.

- ÖĞRENCİLERİN 2 AŞAMALI SINAVDA BAŞARILI OLMASI GEREKİYOR



DENEYAP Türkiye projesinde öğrenci olmak isteyen gençlerin yazılı ve uygulama sınavı olmak üzere 2 aşamalı sınavda başarı olmaları gerekiyor.

Yazılı sınavda öğrencilere 21. yüzyıl becerilerini ölçen fen, matematik, algoritma ve genel kültür sorularından oluşan bir test uygulanıyor.

DENEYAP Türkiye Projesi kapsamında yazılı sınav soruları, alanında uzman akademisyenler ve öğretmenler tarafından hazırlanıyor. "Öğrenci Seçme Sınavı"nın ilk aşaması olan yazılı sınavı başarıyla geçen öğrenciler uygulama sınavına girmeye hak kazanıyor.

Uygulama sınavında, öğrencilerden, kendilerine verilen tema doğrultusunda özgün fikirlerini ortaya çıkaran, teknik bilgilerini kullanabilecekleri bir proje tasarımı yapmaları bekleniyor.

Öğrenciler proje yapma süresi tamamlandığında geliştirdikleri projeyi ilgili jüri üyelerine belirtilen sürede sunuyor. Sunum esnasında, öğrencilerin projeleri değerlendirilirken problem çözme, özgün düşünme, yaratıcı ve yenilikçi çözüm üretme, kendini ifade edebilme gibi becerileri dikkate alarak değerlendirme yapılıyor. Değerlendirmeler sonucunda ise eğitime hak kazananlar için nihai sonuç açıklanıyor.

Atölyelerde her bir sınıfta 2 eğitmen görev yapıyor. Eğitmen olarak belirlenenler TÜBİTAK tarafından hazırlanan teknik ve pedagojik içerik eğitimleri başarıyla tamamladıktan sonra DENEYAP Türkiye Projesi kapsamında eğitmenlik yapmaya başlıyor.

Öğrenciler, 24 ay boyunca, her derste proje geliştiriyor ve ayrıca 12 ay boyunca mentorluk desteğiyle AR-GE becerilerini kullanacakları ulusal ve uluslararası projeler geliştirerek yarışmalara katılıyorlar. 36 ay süren eğitimler ücretsiz veriliyor.