Dengeleri değiştirececek çalışma: Yerli 'ZMA-15' insansızlaşacak

29 Mayıs 2020 Cuma 23:17 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 23:26

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 31 Aralık 2019'da 900 milyon Türk Lirası bedelle ZMA-15 Modernizasyon Anlaşması imzalanmıştı. Takip eden süreçte ana yüklenici firma, FNSS ile Alt Yüklenicilik sözleşmesi imzalamıştı. Bu kapsamda platformların; 25 mm topa sahip Nefer silah sistemi, Lazer Uyarı Sistemi, Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi, Sürücü Görüş Sistemi, Yön Bulma ve Seyrüsefer Sistemi ile donatılacağı açıklanmıştı.

ANS-420K Taktik Seviye Konum Belirleme Sistemi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine ilk defa gireceği süreçte, ZMA-15'ler insansızlaştırılacak. c4Defence'in haberine göre teknoloji gösterim çalışması olarak yürütülecek çalışmada, bir kısım araca insansız komuta-kontrol donanımı ve Pulat Aktif Koruma Sistemi entegre edilecek. Böylece, gelecekte muharebe sahasında dengeleri değiştireceği ön görülen ağır sınıf insansız kara aracı (İKA), alanında önemli bir adım atılmış olacak.

FNSS, IDEF 2019 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda, kara aracı uygulaması olan Gölge Süvari sistemini bir M113 zırhlı personel taşıyıcı üzerinde tanıtmıştı. Herhangi bir zırhlı kara aracını uzaktan komuta edilebilir hâle getiren donanım, platformların insanlı olarak kullanımına olanak sağlıyor. Gölge Süvari, lojistik destek, istihkâm, mayın temizleme, silah platformu gibi görevler icrasına uygun alt yapıyı sunmakta.