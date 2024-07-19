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Bilim-Teknoloji

Deniz yüzeyinde petrol toplayacak! BOTAŞ yüzen dev için ASFAT ile anlaştı

Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) kirliliğe karşı deniz yüzeyinde petrol ve diğer atıkların toplanmasına yönelik gemi inşası için ASFAT ile anlaşma sağladı. Deniz Temizlik ve Petrol Toplama Gemisi ile deniz yüzeyindeki petrol atıklarının dışında, gemilerden kaynaklanan sintine, slaç, slop, kirli yağ, çöp ve pis su atıklarının transferine ilişkin faaliyetler güvenli bir şekilde yürütülecek.

AA19 Temmuz 2024 Cuma 11:58 - Güncelleme:
Deniz yüzeyinde petrol toplayacak! BOTAŞ yüzen dev için ASFAT ile anlaştı
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Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), acil durumlarda deniz kirliliğine karşı kullanılacak Deniz Temizlik ve Petrol Toplama Gemisi'nin inşası için Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ile işbirliği yaptığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BOTAŞ, "Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair 5312 Sayılı Kanun" çerçevesinde Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Yetki Belgesine sahip tek kamu kuruluşu konumunda bulunuyor.

BOTAŞ ve ASFAT'ın yakın zamanda imzalanan sözleşme kapsamında, BOTAŞ'ın faaliyetlerinde kullanılmak üzere Deniz Temizlik ve Petrol Toplama Gemisi ASFAT tarafından üretilecek. İki kurumun işbirliği ile hayata geçirilen proje sayesinde BOTAŞ, ulusal ve uluslararası sularda petrol toplama ve temizlik faaliyetlerini çevreye duyarlı bir perspektifle yürütecek.

Deniz yüzeyinde petrolden dolayı oluşabilecek kirlilikleri toplamaya yarayan özel donanımı haiz gemi ile gemilerden kaynaklanan sintine, slaç, slop, kirli yağ, çöp ve pis su atıklarının transferine ilişkin faaliyetler güvenli bir şekilde yürütülecek.

Gemi, deniz yüzeyinden petrol toplama, gemilerden sıvı ve katı atık alımı, bariyer serme ve toplama, gemiden denize harici skimmer indirme ve kaldırma operasyonları ile yangın söndürme ve yüzer depolama tankı çeki gibi birçok kritik hizmet sunacak.

BOTAŞ ile ASFAT arasında yürütülen proje ile yerli ve milli üretim desteklenerek ihracata ve ekonomiye büyük katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, "Deniz kirliliğine acil müdahalede tasarım başta olmak üzere önemli yenilikleri barındıran ve dünyada muadili olmayan bu proje ile BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Terminali, dünyanın önde gelen kıyı tesislerinden biri haline gelecek." ifadesi kullanıldı.

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