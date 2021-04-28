Denizin 7 bin metre altında keşfedildi! Kayıtlara 'imparator' olarak geçti

star.com.tr 28 Nisan 2021 Çarşamba 02:20 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 02:20

Okyanusların en karanlık derinliklerinde şimdiye kadar bilinmeyen hayvanları arayan deniz biyologları, tüyler ürpertici, uzaylı benzeri türler bulmayı umuyorlar... Ancak, son keşifleri onları hayal kırıklığına uğratacak düzeyde sevimli bir yaratık.

Bonn Üniversitesi'nden araştırmacılar, standart oldukça invaziv ve bazen ölümcül laboratuvar testleri yerine, neredeyse tamamen invazif olmayan tarama tekniklerini kullanarak, daha önce hiç görülmemiş 'Grimpoteuthis imperator' veya Dumbo ahtapotu başarıyla tanımladılar.

Kuzeybatı Pasifik Okyanusu'ndaki bir su altı dağ sırtı olan İmparator Deniz Dağlarının kuzey kesiminde, nadir görülen ahtapot türünün, 7 bin metre derinlikte yaşayan yeni bir alt türü olan G. imperator keşfedildi.

Araştırmacılar, yaratık için ortak bir isim önerdiler: İngilizce 'İmparator Dumbo', Fransızca 'Dumbo Imperial' ve Almanca 'Kaiserdumbo...'

Deniz biyologları, Dumbo'yu gen analizi ve doku örnekleri ile incelemek yerine, yüksek alanlı manyetik rezonans görüntüleme ve mikro bilgisayarlı tomografi taramaları kullandılar.

Emin olmak için, diğer Dumbo ahtapot türleri ile ölçümler ve dijital fotoğraf karşılaştırmaları yapıldı.

Araştırmacılar, daha önce ahtapot türlerinde şimdiye kadar hiç tanımlanmamış olan, yeni bir 'sistemik kalple' karşılaştıklarını ve şaşırdıklarını açıkladılar.

NOT: Ahtapotlarda 3 kalp bulunuyor. Kalplerden ikisi solungaçlara kan pompalarken, diğeri de vücudun geri kalanına kan akışı sağlar.

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