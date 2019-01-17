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Prototipi üretilen 8 çeker zırhlı askeri lojistik destek aracı 'Derman', sertifikasyon testlerine girmek üzere yola çıktı

Prototipi yapılan ve yüzde 70'i yerli üretim olan 8 çeker zırhlı askeri lojistik destek aracı Derman, 18 Şubat-12 Nisan tarihlerinde İngiltere'de, NATO ülkelerine pazarlanabilmesi için gerekli sertifikasyon testlerinden geçirilecek.

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Koluman Otomotiv Endüstri AŞ tarafından Mersin'in Tarsus ilçesinde 2016'da çalışmalarına başlanan ve yaklaşık 2 yıllık uğraşın ardından prototipi üretilen Derman, uluslararası geçerliliği bulunan sertifikasyonu alabilmesi için İngiltere'ye gönderildi.

Fransa'ya kadar kara yoluyla götürülecek araç, buradan İngiltere'ye deniz yoluyla taşınacak.

Derman, 18 Şubat-12 Nisan tarihlerinde, askeri standartlarda elektromanyetik uyumluluk, görüş açıları, emisyon, gabari, yol titreşim ve gürültü, şasi burulma, motor performansı ve radyatör soğutma, fren, eğim, sudan geçme ve yokuş kalkış kabiliyeti, dik engel ve hendekten geçme, hız ve ivme performans değerlendirme, çekiş gücü performansı, lastik, merkezi lastik şişirme sistemi, yakıt tüketimi ve arazi koşullarında yol testlerinden geçirilecek.

Uluslararası bağımsız bir kuruluş olan MIRA tarafından yapılacak testlerden başarıyla geçmesi durumunda araca, askeri gereksinimlere göre üretildiğini gösterir bir sertifikasyon verilecek. Böylece Derman NATO ülkelerine pazarlanması için uygun sertifikasyona sahip olacak.

Öncelikle TSK'nin ihtiyacına cevap verecek şekilde üretilen araç, ilerleyen süreçte NATO ihalelerine sokularak dünyaya pazarlanacak.

Derman

Balistik zırh koruma özelliğine sahip 8 çeker Derman, 16 ileri tam otomatik şanzıman ve 517 beygir güç üretebilen motora sahip.

Araç, TSK'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yüzde 60 dik eğim ve yüzde 30 yan eğim gibi en zor arazi koşullarında hizmet verebiliyor.

Zırhlı araçların, tankların ve mühimmatların harekat bölgesine taşınması, kumanda merkezleri ve benzeri yapıların istenen yerlere götürülmesiyle zarar görmüş araçların kurtarılması amacıyla üretilen Derman'ın, Mehmetçik'in yükünü hafifletmesi amaçlanıyor.

Prototipin ardından üretilmeye başlanan ikinci aracın da bu sene içinde tamamlanması planlanıyor.

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