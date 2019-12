Dev siber tatbikat Ankara’da başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Uluslar arası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) desteğiyle düzenlenen uluslararası siber güvenlik tatbikatı ‘Siber Kalkan 2019’, 19-20 Aralık’ta Ankara’da yapılacak. Tatbikat, ulusal siber olaylara müdahale merkezlerinin temsilcilerinden oluşan ekiplere, bakanlıklara, düzenleyici kurumlara, telekomünikasyon operatörlerine ve katılımcı ülkelerdeki diğer paydaşlara açık olacak. Tatbikat, BTK Ulusal Siber Olaylara Müdahale (USOM) tarafından ITU ve aralarında Türkiye, İran, Brezilya ve Malezya’nın da bulunduğu Karşılıklı İlerleme İçin Siber Güvenlik İttifakı (CAMP) üyesi ülkeler ile Türk Keneşi ülkeleri (Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan) davet edildi. BTK yerleşkesinde gerçekleştirilecek tatbikatta katılımcılar için özel alan oluşturulacak.

TAKIMLAR YARIŞACAK

BTK USOM ekiplerince her takım için ayrı bir ağ altyapısı kurularak, zafiyet barındıran sistem ve uygulamalar bu ağda konumlandırılacak. USOM ekibi tarafından hazırlanan senaryolar kapsamında siber saldırıların aralıksız devam edeceği tatbikatta, takımlar söz konusu sistemler ile uygulamalardaki zafiyetleri ve zararlı yazılımları bulmaya çalışacak. Her ülkenin takımına kod verilecek. Her takım online olarak kazandığı puanı ve sıralamayı görebilecek. Tatbikatın sona ereceği 20 Aralık akşamı düzenlenecek törende, ilk üçe giren takımlara madalya verilecek. Tatbikat çalışmalarının takip edilmesi amacıyla belirlenecek uzman kişilerden Gözlemci Heyeti oluşturulacak.

ÇEŞITLI SALDIRI SENARYOLARI UYGULANACAK