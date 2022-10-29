Togg'dan heyecanlandıran paylaşım! Türkiye'de nefesler tutuldu

Markalaşma ve üretim anlamında önemli adımların atıldığı Türkiye'nin vizyon projesi Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılacak.

İlk seri üretim aracın banttan inmesiyle, Türkiye'nin 60 yıllık otomobil rüyası gerçek olacak.

Togg'un Twitter adresinden, açılışa ilişkin bir paylaşım yapıldı. "Dün, bugün, gelecek... Devrim mühendislerine saygıyla. Yeni Lig şimdi Gemlik" açıklamasıyla yapılan paylaşımda, Devrim otomobili ile Togg'un SUV ve sedan araçlarının yan yana fotoğrafına yer verildi.

TOGG'UN RENKLERİ BELLİ OLDU

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, "Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'da "Türkiye'nin Renkleri"ni kullanıcılarıyla buluşturacak.

Togg, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi.

Togg, kampüsünün de yer aldığı Gemlik'in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını, Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV'un dış renklerinde buluşturdu.

YERLİ OTOMOBİL TEKNOLOJİSİYLE GÖZ DOLDURUYOR

İleri teknolojik özelliklerle donatıldı, çok sayıda aşamadan geçti. Arazi koşullarında tam not aldı. Türkiye'nin Otomobili Togg yollara çıkmaya hazır.

Togg, birçok bakımdan özel tasarım bir araç. Zorlu koşullarda yüksek performans sağlayacak sistemlere sahip.

Sıfırın altında 40 derece dahil her türlü iklim şartında denenen Togg, İsveç kış testinde performansı ile de göz doldurdu.

30 DAKİKADA ŞARJ EDİLEBİLECEK, TEK ŞARJ İLE 500 KİLOMETRE YOL ALACAK

Tüm modelleri elektrikli olacak Togg'un, tek şarj ile 500 kilometre yol alması bekleniyor. Öte yandan 30 dakikadan daha az sürede şarj edilebilecek.

Trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, diğer bölgelerde 50 kilometrede bir Trugo şarj istasyonları yer alacak. 2023 yılına kadar 81 ilde 600 şarj istasyonun kurulması planlanıyor.