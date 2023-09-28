DHMİ, TEKNOFEST İzmir'de yerini aldı: ÇARE ile hava trafiği etkin yönetiliyor

Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilen TEKNOFEST, bağımsız Türkiye için "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla milyonları kucaklayıp bir araya getiriyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çatısı altında PTT, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), TCDD Taşımacılık, TCDD Teknik ile açılan stantta sergilenen DHMİ'nin yerli ve milli projeleri de büyük ilgi görüyor. Yüzlerce katılımcı, DHMİ'nin geliştirdiği proje ve sistemleri yakından görme imkanı buluyor.

- "TEKNOFEST İZMİR, GENÇLİĞİN YOĞUN KATILIMIYLA BAŞLADI"

DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, festivalin yoğun katılımla başladığını belirterek, "Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu kez İzmir'de, TEKNOFEST gençliğinin yoğun katılımıyla başladı. DHMİ olarak geliştirdiğimiz yerli ve milli projelerimizle TEKNOFEST İzmir'e yerimizi aldık." ifadelerini kullandı.

- KATILIMCILAR "HAVA TRAFİK KONTROLÜ" DENEYİMİNİ YAŞIYOR

DHMİ'nin geliştirdiği proje ve sistemlerin yoğun ilgi gördüğü stantta gençler, yerli ve milli AR-GE çözümlerinden atcTRsim'in sanal gerçekliğe uyarlanmış sistemiyle kendilerini kulede gibi hissederek hava trafik kontrolünü eğlenceli şekilde deneyimliyor.

Yerli ve milli proje ve sistemlerin Türkiye'nin refahı ve ekonomisine sunduğu büyük katkının bilinciyle tamamen kendi imkanlarıyla geliştirdiği proje ve sistemlerle dışa bağımlılığın azaltılmasında önemli payı bulunan DHMİ'nin birçok sistem ve projesi TEKNOFEST'te sergileniyor.

- ÇARE İLE HAVA TRAFİĞİ ETKİN YÖNETİLİYOR

Hava Trafik Yönetimi (Air Traffic Management-ATM) AR-GE çalışmaları kapsamında yerli ve milli üretim olan Çok Amaçlı Radar Ekranı (ÇARE) stanttaki yerini aldı.

ÇARE sistemi, hava trafik kontrol yönetim kabiliyeti çerçevesinde gerçek zamanlı uçuş verilerini harita üzerinde sergileyen insan-makine ara yüzü uygulamasını içeriyor.

Kullanıcı dostu olan, hava trafik kontrolörlerinin hava trafiğini etkin yönetmesine ve hava trafik emniyetinin en üst düzeyde sürdürülmesine imkan tanıyan ÇARE, Türkiye'de 40'tan fazla havalimanında hizmet veriyor.

Ayrıca Azerbaycan'a ihraç edilen ÇARE sistemi, Bakü Haydar Aliyev, Gence ve Fuzuli havalimanlarında mayıs itibarıyla hizmet vermeye başladı.

- MGR'NİN SAHA KABUL ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Kurulumu Gaziantep Havalimanı'na yapılan ve sivil havacılık alanında kullanılacak Türkiye'nin ilk yerli radar sistemi Milli Gözetim Radarı'nın (MGR) saha kabul çalışmaları tamamlandı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli Primary Surveillance Radar (PSR) sistemi olma özelliğini taşıyan MGR, DHMİ ve TÜBİTAK işbirliğiyle yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Sistem, hava trafik kontrol hizmetlerinde kullanılacak.

Hava Trafik Kontrolörü Eğitim Simülatörü'nün (atcTRsim) yazılımı da tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.

Meydan kontrol, yaklaşma ve yol kontrol temel eğitimleri başta olmak üzere her düzeyde hava trafik kontrol eğitimlerinin verildiği simülatör, başlangıç seviyesinden ileri seviye eğitime kadar tüm eğitim gereksinimlerini karşılıyor.

EUROCONTROL, ICAO kurallarına ve uluslararası standartlara uygun bulunuyor.

Kule ve yaklaşma pozisyonlarında kağıt strip kullanımını kaldıran Elektronik Uçuş Stribi (EFS) sistemi, kullanıcı dostu ara yüzüyle küçük, orta ve büyük havalimanları için kolaylıkla konfigüre edilebilir özellikte.

DHMİ AIS PORTAL uygulaması, NOTAM servisi Avrupa Havacılık Bilgi Veri Tabanı (EAD) sistemiyle entegre olarak, Türkiye ve dünya ülkelerinin güncel NOTAM bilgilerini anlık olarak havacılık sektörünün kullanımına sunuyor.

Çoklu dil desteği sunan sistem, kullanıcı dostu ara yüze (web tabanlı) sahip ve sezonluk uçuş kayıtları oluşturulabiliyor, reklam, tanıtım ve bilgilendirme, video, resim ve slaytlarının gösterilmesine imkan veriyor, ayrıca uçuş bilgi monitörlerinin tümünün sistem üzerinden izlenmesini sağlayabiliyor.

- UÇUŞ İZLE UYGULAMASI VE AFET ACİL DURUM YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

Uçuş İzle uygulamasına, Uçuş Rehberim mobil uygulamasıyla entegre şekilde veya bağımsız olarak tarayıcı üzerinden erişilebiliyor.

Uygulama, Türkiye hava sahasındaki ticari ve transit uçuşların tamamını harita üzerinden canlı göstererek, kullanıcıların havada canlı uçuş takibi ve uçuş hakkındaki tüm bilgileri detaylı biçimde edilebilmesini sağlıyor.

Afet Acil Durum Yönetim Bilgi Sistemi, afet ve acil durum öncesinde, esnasında ve sonrasında DHMİ afet ve acil durum yönetimi faaliyetlerinin etkin şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Voice Atis Sistemi ile de havalimanlarına ait güncel bilgiler, telsiz vasıtasıyla 7/24 esasına göre belirli aralıklarla otomatik olarak uçaklara iletiliyor.

Digital Atis Sistemi ile havalimanları hakkında güncel bilgiler, Data Link vasıtasıyla dünyanın herhangi bir yerindeki uçağa iletilebiliyor.

DHMİ Eğitim Yönetim Sistemi'nin kaynak kodları ve altyapısı tamamen DHMİ bünyesinde geliştirildi. Sistem, video eğitimler yapılmasına, düzenlenen çevrim içi eğitimlerin sistem kayıtlarının alınabilmesine ve eğitimlere ait ayrıntılı raporlar oluşturulabilmesine imkan sağlıyor.

İzmir Çiğli Havalimanı'ndaki festival alanı 1 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.