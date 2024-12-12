Dijital dönemin kapısı açılıyor! Artık oturdukları yerden kurabilecekler

Bolat, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yeni yılda tacirlerin işlerini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli düzenlemeleri ve Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'ne (MERSİS) yönelik bazı uygulamaları devreye alacaklarını bildirdi.

Şirket kuruluş işlemlerinin elektronik ortamda MERSİS üzerinden yürütüldüğünü aktaran Bolat, "Şirket kuruluşlarına ilişkin ticaret ve sanayi odalarına yapılacak ödemelerin 2025 yılında elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayacak, bu süreçleri tamamen elektronik ortama taşıyacağız. Böylece girişimcilerimize, ticaret sicili müdürlüğü veya herhangi bir kuruma gitmelerine gerek kalmadan elektronik veya mobil imza ile evlerinden veya ofislerinden şirket kurma imkanı getirmiş olacağız." diye konuştu.

Bolat, şirket kuruluş başvurusu, firma sorgulama, kısıt koyma gibi işlemlerin "MERSİS Mobil" uygulaması üzerinden yapılabildiğini anımsatarak, yeni yılda da bu işlemlerin yanı sıra şirket bilgilerindeki değişikliklere ilişkin başvuruların da mobil uygulama üzerinde yapılabileceğini söyledi.

- "9 AYDA VERGİ GELİRLERİNİN YÜZDE 23,7'Sİ GÜMRÜKLERDEN TAHSİL EDİLDİ"

Gümrük hizmetlerine kolay ve hızlı ulaşılmasını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi veren Bolat, gümrüklerde bu yılın 10 ayında 2,5 milyon ithalat, 4,1 milyon ihracat beyannamesi düzenlendiğini belirtti.

Bolat, aynı dönemde yaklaşık 10,3 milyon araç, 7 milyon konteyner ve 152 milyon yolcu işleminin gerçekleştirildiğini aktarırken, bu yılın 9 ayında Türkiye'nin vergi gelirlerinin yüzde 23,7'sinin gümrüklerden tahsil edildiğine dikkati çekti.

Söz konusu çalışmalarla amaçlarının, dış ticaretin akışını, sade, şeffaf, dijital ve kolaylaştırılmış yeni nesil gümrük uygulamalarıyla koordine etmek olduğuna işaret eden Bolat, "Sınır ötesi e-ticaret eşyasının ihracatının basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle hızlı şekilde yapılabilmesini teminen geliştirdiğimiz projenin yanı sıra Liman Tek Pencere, Konteyner ve Liman Takip, Tek Pencere, Serbest Bölgeler Bilgi, Yükümlü Kayıt ve Takip sistemleri ile Kağıtsız Gümrük Projesi gibi uygulamalarla işlemlerin dijital ortamda tamamlanabilmesine katkı sağladık." ifadesini kullandı.

- "YETKİLENDİRMİŞ YÜKÜMLÜ UYGULAMASI YAYGINLAŞTIRILACAK"

Bakan Bolat, kamu açısından güvenilirliği kanıtlanmış firmalara gümrük mevzuatı bakımından çeşitli kolaylık ve ayrıcalıklar sağlayarak, bu firmaların gümrük işlemlerinin hızlı şekilde gerçekleştirilmesine imkan veren "Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası" uygulamasını da başarıyla sürdürdüklerini dile getirdi.

Söz konusu statüden yararlanan firma sayısını 750'ye çıkardıklarını bildiren Bolat, firmaların gümrük idaresine dahi uğramadan işlemlerini kendi tesislerinde yerine getirmesini sağlayan "İhracat Odaklı İzinli Gönderici", "İhracatta Yerinde Gümrükleme", "İzinli Alıcı" ve "İthalatta Yerinde Gümrükleme" gibi uygulamalara da devam ettiklerini söyledi.

Bolat, gümrük işlemlerini hızlandıran yetkilendirmiş yükümlü uygulamasının özel sektör ve diğer kamu kurum, kuruluşlarıyla işbirliği içinde daha da yaygınlaştırılmasına yönelik çalıştıklarını belirtti.

- "PİLOT UYGULAMAYA BAŞLADIK"

Avrupa ülkelerinin de dahil olduğu, 36 ülkeyle uçtan uca entegrasyonun sağlandığı, ihraç eşyasının kolay ve hızlı taşınmasını sağlayan Ortak Transit Sistemi'nin bu yılın kasım ayı itibarıyla güncellenerek devreye alındığını anımsatan Bolat, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde BİLGE Gümrük Platformu ile elektronik gümrük uygulamalarımızı tek bir platform çatısı altında birleştirerek işlemlerin tamamen kağıtsız ortamda, hızlı, kolay ve güvenli şekilde yürütülmesini sağlayacağız. Ayrıca, taranan belgelerin yapay zeka ve otomatik karakter tanıma (OCR) gibi yenilikçi teknolojiler kullanılarak veriye dönüştürülmesini, bu sayede kontrollerin sistem tarafından yapılmasını sağlayan Kağıtsız Gümrük Projesi'nin ithalat işlemlerinde de yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu kapsamda Esenboğa Gümrük İdaresiyle Ankara, Ankara Gar, Aksaray, Kayseri, Kayseri Serbest Bölge ve Konya gümrük müdürlüklerinde pilot uygulamaya başladık. Hava Yolu İşlemlerinin Dijitalleştirilmesi Projesi'ni de hızla yürütüyoruz. Bu doğrultuda, Havayolu Gümrük Beyan Sistemi'ne ilişkin pilot uygulamayı devreye aldık."