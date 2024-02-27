Dijital geleceğin anahtarı Blok Zincir Yarışması TEKNOFEST'te

TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenlenen Blok Zincir Yarışması, hem blok zincir teknolojisini daha ileri noktalara taşımak hem de blok zincir teknolojisini kullanarak kimlik, finans, tedarik zinciri ve diğer uygulama alanlarındaki gerçek dünya problemlerine çözüm üretmek, bilgi birikimini ve yetişmiş insan gücünü arttırmak amacıyla düzenleniyor.

Yarışma katılımcılara; blok zincir teknolojisinin sunduğu potansiyeli keşfetme ve uygulama fırsatı sunarken, aynı zamanda bilgi birikimini ve yetişmiş insan gücünü artırmayı hedefliyor. Beş temalı yarışma katılımcıları:

· Yüksek Başarımlı ve Ölçeklenebilir DLT Altyapıları

· DLT Sistemlerinde Mahremiyet

· Dijital Cüzdanlar

· Seçilmiş DLT Uygulama Alanları ve

· Web3 Geliştirici ve Topluluk Araçları alanlarında çözümler üretmeye teşvik ediyor.

Teknolojiyi ileriye taşımak ve yenilikçi yaklaşımlarla bu heyecan verici yolculukta dönüştürücü fikirlerini hayata geçirme fırsatını bulacak her alandan lisans, yüksek lisans, doktora ve/veya mezunu adayları yarışmaya başvuru yapabiliyor. 29 Şubat'a kadar başvuruya açık olan yarışmada dereceye girenlere toplamda 240 bin TL ödül verilirken, katılımcılar yarışmaya en az 2 en fazla 5 kişilik takımlar halinde katılabiliyor.

www.teknofest.org