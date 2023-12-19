Dijital müzik platformu Muud'da 2023 favorileri belli oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijital müzik sektörünün nabzını tutan Muud, yıla damga vuranları "Muud Look 2023" listesiyle duyurdu.

Zengin müzik arşiviyle dikkati çeken Muud'da, bu yılın en çok dinlenen ve indirilen şarkıları, sanatçıları ve albümleri ile kullanıcıların en çok tercih ettiği müzik listeleri belirlendi.

Serdar Ortaç'ın sevilen parçalarının çeşitli sanatçılar tarafından seslendirildiği "Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 2", 2023'te yerli albümler kategorisinde zirvede yer aldı.

Bu yıl platformda en uzun süre zirvede kalmayı başaran alternatif rock grubu Dedublüman oldu. Bu sene en fazla dinlenen şarkı ise Simge'nin Aşkın Olayım parçası olurken, en çok dinlenen yerli sanatçı listesinde Semicenk ilk sıraya yerleşti.

En çok dinlenen yerli rap sanatçısı Motive, en çok dinlenen rock sanatçısı Teoman olarak belirlendi. En çok dinlenen arabesk sanatçısı ise Müslüm Gürses oldu.

- Yabancılarda şampiyon Taylor Swift

Muud'da 2023'ün en çok dinlenen yabancı sanatçılar listesinde şampiyon Taylor Swift olurken, Rema & Selena Gomez-Calm Down parçası en çok dinlenen yabancı şarkılar kategorisinde liderliği elde etti.

Eminem ise en çok dinlenen yabancı rap sanatçılar arasında zirveye ismini yazdırdı. 2023'te Muud kullanıcılarının en çok tercih ettiği yerli-yabancı listelerinde ise "Yerli Yeniler" birinci oldu.