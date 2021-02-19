Dikkat! WhatsApp'ınız ele geçirilebilir... İşte garantili önlem

star.com.tr 19 Şubat 2021 Cuma 11:07 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 11:24

Mesajlaşma uygulamaları kullanımı, izolasyon ve koronavirüs pandemisi sürecinde rekor seviyede arttı. Pazarın lideri WhatsApp, bu süreçte de en çok kullanıcı kazanan uygulama oldu. Dünya genelinde kullanımı % 40'tan fazla artarken, bazı pazarlarda bu rakam da aşıldı.



Yaşadığımız eşi benzeri görülmemiş halk sağlığı krizi, siber suçlarda da bir artışa yol açtı. Kimlik avından kötü amaçlı yazılımlara ve teslimat saldırılarından sahteciliğe kadar akla gelebilecek her dolandırıcılık, son dönemde katlanarak arttı.

Bu nedenle, bir yıldır etrafta dolaşan endişe verici bir WhatsApp hackinin şimdi geri dönmesi ve yeni bir dalgalanma yaşaması şaşırtıcı değil.

WhatsApp'ınız nasıl ele geçiriliyor?

Maalesef bir çok kullanıcı, WhatsApp'ı ele geçirmek için kullanılan ve 'çok basit' diyeceğiniz yöntemle tuzağa düşüyor.

WhatsApp, yeni bir telefona yüklediğinizde, girdiğiniz hesabın telefon numarasını sorar ve ardından o numaraya tek seferlik bir SMS kodu gönderir. Bu, numaranın sizin elinizde olduğunu kanıtlamanız için bir güvenlik işlemidir. Doğru kodu girdiğinizde, telefon o hesap için WhatsApp mesajları almaya başlar.

Bu hack ile saldırgan, kurbanın arkadaşlarıyla iletişim kurmak için zaten ele geçirdiği bir hesabı kullanır. Ayrıca bunun bir WhatsApp hesabı olması da şart değil, Facebook gibi bazı uygulamalar da olabilir.

Muhtemelen 'arkadaşınız zannediğiniz' kişiden gelecek mesajda, altı basamaklı bir kod alma konusunda sorun yaşadığını, sizin numaranızda denemek istediğini söyler.

Bunu kabul eden kurbanlar, bu altı basamaklı kodu mesaj yoluyla, arkadaşı sandıkları kişiye gönderir. Aslında gönderdiği şey, kendi WhatsApp'ının doğrulama kodudur.

Kodu gönderir göndermez, WhatsApp'ı ele geçiriliyor...

AMAÇ NE?

Genelde saldırılardaki temel amaç WhatsApp mesajlarınızı okumak değil, şantajla sizden para almaya çalışmak veya yakın akraba ve arkadaşlarınızdan para istemektir.

WhatsApp ile yedeklenmiş mesajların ele geçirilme riski yoktur, ancak saldırgan içinde bulunduğunuz grupları ve aldığınız yeni mesajları görecektir.

Bu basit bir yöntem gibi gelse de, tüm dünyada son derece etkili olmuştur.

WhatsApp'ımı nasıl korurum?

Yine en basit tavsiye, herhangi bir nedenle kimseye asla altı haneli SMS kodu göndermeyin. Telefonunuza bir kod gönderildiğinde, bu sizin telefonunuzla ilgilidir.

Öte yandan WhatsApp uygulamanızdaki bir düzeltme, bu suçun kurbanı olamayacağınızdan emin olmanızı sağlayacaktır.

WhatsApp hesabınızı yeni bir telefona kurduğunuzda SMS ile gönderilen kod doğrudan WhatsApp'ın kendisinden gelir. Platform kodu belirler ve size gönderir. Ancak, kendi WhatsApp uygulamanızda, kendi altı haneli PIN numaranızı belirlemenize izin veren tamamen ayrı bir ayar vardır.

İkisinin de altı haneli olması, kafanızı karıştırmasın. Tamamen ayrı bir güvenlik ayarıdır.

Çoğu kişi hala bu PIN numarasını ayarlamamıştır. "İki Adımlı Doğrulama" ayarına uygulamanın içinden Ayarlar-Hesap bölümünden yapabilirsiniz. Bu ayarları yapmak bir dakikadan az sürer.

Bu ayarlardan bir PIN kodu, hatta bir yedek e-posta adresi dahi ayarlayabilirsiniz.

WhatsApp, telefon değiştirdiğinizde ve ayrıca uygulamayı kullanırken sık sık, sadece sizin bildiğiniz PIN kodunu soracaktır...

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