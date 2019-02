Dini inançların depresyon riskini azalttığı ortaya çıktı

Brain and Behavior'da yayımlanan araştırma, dini ve manevi inançların beynin iletişim yolları olan beyaz cevher mikroyapısındaki değişikliklere bağlı olarak depresyon riskini azalttığına dair kanıtlar sundu.

Columbia Üniversitesi'nden New York Eyalet Psikiyatri Enstitüsü'nden çalışma yazarı Dongrong Xu, "Daha önce The American Journal of Sociology'de yayımlanan bir araştırma sık sık ibadet eden bireylerin, nadir olarak ibadete katılanlardan daha az depresif olduklarını göstermiştir. Bu bulgulardan yola çıkarak beyinde bu etkiye neden olabilen olayları anlamaya çalıştık." dedi.

Yeni çalışmada araştırmacılar, beyin içindeki beyaz madde izlerinin görselleştirilmesini sağlayan MRI tabanlı bir beyin görüntüleme yöntemi olan difüzyon tensör görüntüleme tekniği ile 99 katılımcının beyin mikro yapısını incelediler. Çıkan sonuca göre, ailesel depresyon riski yüksek olmnasına karşın dini veya manevi değerleri çok yüksek olanların, ailevi depresyon riski düşük olanların beyinleri ile aynı olduğunu gösterdi.

Xu, “Bulgularımız, [din veya maneviyat] inançlarının yüksek öneminin, iki taraflı frontal lobda, temporal lobda ve parietal lobda, özellikle bilateral primerdeki beyaz madde bütünlüğünü etkileyebileceğini göstermektedir. Bu bölgeler aynı zamanda [depresyon] gelişme riskiyle de ilişkiliyken, beyaz maddenin [din veya maneviyat] ile yeniden düzenlenmesi, bireylerin hastalığı geliştirmeye devam etmelerinin korunmasına yardımcı olabilir.” dedi.

Xu, “Özet olarak, ailesel depresyon riski yüksek olan bireyler, tipik olarak [din veya maneviyat] inançlarını son derece önemli gördükleri sürece, düşük aile riski altındaki kişilerde bulunabilecek birine benzer bir sinirsel imzayı paylaşıyorlar.” dedi.