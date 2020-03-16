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Bilim-Teknoloji

Dışa bağımlılığı azaltacak, üretim kabiliyetlerini artıracak! ASELSAN imzalı medikal cihazlar geliyor

Türkiye'nin lider savunma sanayisi şirketi ASELSAN, sağlık teknolojileri alanında da dıs¸a bağımlılığı azaltacak, yerli tasarım ve üretim kabiliyetlerini artıracak projeler ve çözümler üzerinde çalışmalar yürütüyor.

AA16 Mart 2020 Pazartesi 12:50 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 12:58
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bu kapsamda, geçen yıl öz kaynaklarla yürütülen Mobil Dijital X‐Ray Cihazı ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemi Geliştirilmesi projelerinde tasarım faaliyetlerine devam edildi. Ayrıca radyografi cihazlarının kritik bir alt bileşeni olan Yüksek Frekans X‐Ray Jeneratörü geliştirmek üzere çalışmalar başlatıldı.

TÜBİTAK'ın Yüksek Katma Değerli Ürün Grubu geliştirilmesi hedefiyle başlattığı Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) Programı'na ASELSAN Tıbbi Görüntüleme Ürün Grubu ile başvuru yapıldı ve kabul alındı.

2019 içinde SAYEM Faz‐1 kapsamında Mobil Dijital X‐Ray Cihazı ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemi için Ürünleştirme Yol Haritası hazırlık çalışmaları yürütüldü.

- ASELSAN, SAĞLIK BAKANLIĞI İHALESİNE HAZIRLANIYOR

Şirket, Sağlık Bakanlığı tarafından 5 Kalem Tıbbi Cihaz (Manyetik Rezonans Görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi, Ultrasonografi, Hasta Başı Monitör, Dijital Radyografi) Tedarikine İlişkin Sanayi İşbirliği Projesi'ne yönelik hazırlıklara devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde hazırlanan Sanayi İşbirliği Programı Yönetmeliği'ne uygun olarak 30 Haziran'da gerçekleştirilecek ihalede, tedarik bedelinin yanı sıra yerli üretim, yurt içine teknoloji transferi, yatırım ve ihracat konusunda verilecek taahhütler de dikkate alınacak.

- İŞ BİRLİKLERİYLE ÇEŞİTLENECEK

ASELSAN geçen yıl ayrıca yerli tıbbi cihaz üreticisi firmalar ile ortak ürün geliştirmeye yönelik iş birliği imkanlarını değerlendirmeye başladı.

Bu kapsamda, Metsis firmasıyla defibrilatör (eletroşok cihazı) geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Söz konusu cihazın bu yıl satışına başlanması hedefleniyor. Yine aynı iş birliği kapsamında "manual defibrilatör/monitör geliştirilmesi" için hazırlık çalışmaları başlatıldı.

ASELSAN, sağlık teknolojileri alanında görüntüleme, tanı ve yaşam destek başlıkları altında 3 faklı alanda medikal cihazlar geliştirilmesini planlıyor. Bu kapsamda mamografi, koagülasyon ölçüm cihazı, glikoz takip sistemi, kalp-akciğer pompası ve mekanik ventilatör cihazları geliştirmek üzere yurt içi ve yurt dışı firmalar ve araştırma merkezleriyle iş birliğine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

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