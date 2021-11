DNA barkodlu gübreler kaçağı önledi

5 Kasım 2021 Cuma 14:33 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 14:34

Teknolojik gelişmeler ülkelerin kalkınması için en önemli etkendir. Ülkemiz de başta Savunma Sanayimiz olmak birçok alanda büyük ilerleme kaydetti. Yerlilik ve millilik oranımız her geçen yıl daha da artarak yükseldi, yükseliyor. Bunda kuşkusuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşviki ve vizyoner bakış açısı büyük bir ivme kattı. Bahsedeceğimiz konu, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "YERLİ VE MİLLİ" müjde olarak duyurduğu gübre takip sistemi ile ilgili. Nedir bu kısaca anlatalım. Gübre Takip Sistemi (GTS), her bir gübre tanesi DNA barkodu ile şifrelenerek anlık takibi yapılabilen, kayıt dışı gübre ile devletin milyarlarca lirasını cebe indiren lobilerin çarkına çomak sokan, 5 milyon tondan fazla kayıt dışı gübreyi önleyen bir sistem. Sadece ekonomik yönü değil güvenlik yönü de olan bir sistem GTS. Gübre Takip Sistemi, 3 yıldır kayıt dışı gübreyle mücadele ederken, aynı zamanda terör örgütlerinin el yapımı patlayıcı yapmalarına da fırsat vermeyecek şekilde ülkenin her bir yanında uygulanıyor. Terör örgütlerinin kayıt dışı gübreyi kullanarak yaptıkları el yapımı patlayıcılar, bir dönem yurdun pek çok yerinde patlatılıyor, vatandaşlar ve güvenlik görevlileri hedef alınıyordu. Kayıt dışı gübreyi önlemek ve bu tür saldırılara fırsat vermemek için hayata geçirilen Gübre Takip Sistemi (GTS), aynı zamanda devletin milyarlarca lirasını çalan gübre lobisine büyük bir darbe indirdi. GTS ile her bir gübre tanesi, DNA Barkod yöntemiyle şifrelenerek sağlıklı şekilde kayıt altına alınıyor. Ve şifrelendiği ilk andan itibaren gübrenin Türkiye içindeki yolculuğu an be an tek tuşla izlenebiliyor. Gübreyi en son hangi vatandaşın satın aldığına bile anında ulaşılabiliyor. Hal böyle olunca terör destekçileri de artık kafalarına göre gübreyi kaçırıp teröristlere veremiyor. Verseler bile, bir yerde saldırı olduğunda güvenlik güçleri olay yerinden aldıkları toz örnekleriyle anında gübrenin en son kime satıldığını, yani terör destekçisini eliyle koymuş gibi bulabiliyor.

5 MİLYON KAYIT DIŞI GÜBRE ÖNLENDİ, DEVLETİN VE ÇİFTÇİNİN PARASI CEPTE KALDI

GTS ile 5 milyon ton kayıt dışı gübrenin önüne geçildiği belirlenirken, daha önceleri gübre lobilerinin cebine giren milyarlarca TL devletin kasasında kalmış oldu. Ve bu rakamın 18 milyar tl oyduğunu söyleniyor. Çiftçileri de fazla ve sahte gübre kullanmaktan koruyan ve ne kadar gübre kullanılması gerektiği konusunda yönlendirme yapan sistem, böylece devletin parasını korurken çiftçinin parasını da çaldırmamış oluyor. Kayıt dışı gübre kullanımına son veren GTS, sahte gübre satışının da önüne geçiyor. Ülke genelindeki her bir gübre DNA Barkod yöntemiyle şifrelendiği için çiftçi alacağı gübrenin gerçek gübre olup olmadığını biliyor ve sahte gübre tuzağına düşmüyor. Hal böyle olunca da pazarlarda sahte gübre ile üretilmiş sağlıksız ürünlerin de önüne geçilmiş olunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yerli ve milli" sistem diyerek duyurduğu GTS için "Geliştirdiğimiz bu teknoloji sayesinde azot ve nitrat içeren gübrelerin üretiminden kullanımına kadar tüm aşamalarını güvenli hale getirdik. Artık hiç kimse çiftçilerimize topraklarının bereketini artırsın diye verdiğimiz gübreyi alıp da bomba yapımında kullanamayacak" demişti.