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Dokuzuncu Gezegen 10 ila 15 yıl içinde bulunabilir

Araştırmacılar varlığı bilim insanları arasında oldukça tartışmalı olan Dokuzuncu Gezegen'in 10 ila 15 yıl içerisinde bulanacağını iddia ediyorlar.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Michigan Üniversitesi'nden araştırmacılar, Dokuzuncu Gezegen (Planet Nine) ile ilgili yeni bir inceleme çalışmasını bilim dünyasına sundular.

Araştırmanın baş yazarı Mike Brown, "Bu analiz Dokuzuncu Gezegen'in orada olup olmadığı hakkında doğrudan bir şey söylemese de, hipotezin sağlam bir temele dayandığını gösteriyor.” dedi.

Ekibin incelemesi önümüzdeki 10 ila 15 yıl içinde Dokuzuncu Gezegen'i bulabileceğimizi veya ekarte etmek için yeterli veriye sahip olabileceğimizi gösteriyor.

Araştırmaya katılan Fred Adams, "Önerilen özellikleriyle Dokuzuncu Gezegen gözlemlenebilir olmanın çok yakınında. Ama bu çok büyük bir gökyüzünde çok sönük bir nesne. Tam olarak nerede olduğunu bilmediğimiz için, tüm gökyüzünü veya en azından büyük bir bölümünü araştırmanız gerekir." dedi.

Adams, "Gelecek 10 yıl boyunca, daha derin ve daha hassas gökyüzü araştırmaları yapacağız. 2030 yılına kadar onu görmüş olacağımızı ya da nerede olduğu hakkında daha iyi bir fikre sahip olacağımızı düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Ekip Dokuzuncu Gezegen bulunursa güneş sistemimizin gizemlerinin çoğunun çözülmesine yardımcı olacağını düşünüyor.

''Biz tökezlersek İslam düşmanları adeta zincirlerinden boşalmışa döner''

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