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Bilim-Teknoloji

Donanma için geliştirildi: ''ANPA-M'' için onay bekleniyor

Rusya Donanması için ANPA-M adlı insansız su altı aracı geliştirildi. 'ANPA-M'nin Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya sunulduğu belirtildi.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 08:50 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 08:53
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St. Petersburg Devlet Denizcilik Teknik Üniversitesi uzmanlarının Rusya Donanması'nın hizmetine sunulmak üzere grup halinde kullanılabilen ANPA-M adlı insansız su altı aracı geliştirdiği belirtildi.

Sputnik'e konuşan St. Petersburg Devlet Denizcilik Teknik Üniversitesi Sözcüsü Aleksey Blinkov, donanma için geliştirdikleri ANPA-M'nin donanma komutanlığı tarafından beğenildiğini ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya sunulduğunu söyledi.

İnsansız su altı aracının ana görevlerinin hidroloji çalışmaları, resif incelemeleri yapmak, buz kalınlığı, tuzluluk, sıcaklık, su basıncı ile silah kullanımı da dahil gerekli diğer parametreleri ölçmek olduğunu kaydeden Blinkov, modüllerin çoğaltılıp azaltılabileceğini, 2 saat olan kullanım süresini artırmak için bir pil bölmesi eklenebileceğini vurguladı.

Rusya Donanması'nın özellikle bu yeniliklere ilgi gösterdiğini ve bunları Şoygu'ya rapor ettiğini anlatan Blinkov, ANPA-M'nin ağırlığının 10 kilogramın altında olduğunu, hızının 2.5 knot'a kadar çıkabildiğini ve 50 metre derine inebildiğini kaydetti.

Blinkov, ANPA-M'nin deniz robotik platformlarında kurulu bir grup benzer sistemde çalışabildiğini ekledi.

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