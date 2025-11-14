İSTANBUL 17°C / 7°C
Bilim-Teknoloji

Dönüş kapsülünde çatlak mahsur bırakmıştı! Çinli astronotlardan iyi haber

Uzayda 9 gün mahsur kalan Çinli astronot Dünya'ya döndü.

IHA14 Kasım 2025 Cuma 14:33 - Güncelleme:
Dönüş kapsülünde çatlak mahsur bırakmıştı! Çinli astronotlardan iyi haber
Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu'nda 6 aylık görevlerini tamamlamalarının ardından dönüş kapsülündeki bir pencerede uzay enkazının çarpması sonucu oluşan çatlak nedeniyle uzayda 9 gün mahsur kalan Çinli astronotlar Dünya'ya döndü.

Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu'nda 6 aylık görevlerini tamamlamalarının ardından yeni ekibin varışından 4 gün sonra dönmesi planlanan 3 astronotun dönüş tarihi, Shenzhou-20'nin dönüş kapsülündeki bir pencerede uzay enkazının çarpması sonucu oluşan çatlak nedeniyle 9 gün ertelenmişti. Chen Dong, Chen Zhongrui ve Wang Jie'den oluşan mürettebat, yedek mürettebatı getiren Shenzhou-21 uzay aracıyla Dünya'ya döndü. Çin'in kuzeybatısındaki İç Moğolistan'ın bir bölgesine inen astronotlar, sağlık ekipleri tarafından karşılandı. Kapsülün inişinin ardından yapılan ilk incelemede, astronotların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) tarafından meydana gelen olaya ilişkin ilk kez açıklama yapıldı. Shenzhou-20 uzay aracının dönüş kapsülünün küçük bir penceresinde "küçük çatlaklar" meydana geldiği kaydedilen açıklamada, "Kapsül, insanlı dönüş için güvenlik gereksinimlerini karşılamıyor. Shenzhou-20 yörüngede kalacak ve ilgili deneyleri gerçekleştirecek" denildi.

ÇİNLİ ASTRONOT 1 YILLIK GÖREV İÇİN GÖNDERİLECEK

Uluslararası Uzay İstasyonu ile birlikte faaliyette olan Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu, 2022 yılında tamamlandı. Shenzhou-21 ile uzay istasyonunda göreve başlayan mürettebat arasında Çin'in en genç astronotu olan 32 yaşındaki Wu Fei de yer alıyor. Gelecek yıl görevlendirilmesi beklenen Shenzhou-22'de yer alacak astronotun ise uzun süreli bir deney için 1 yıldan uzun bir süre uzay istasyonunda kalması planlanıyor.

  • Çinli astronot
  • uzayda mahsur
  • kurtarma operasyonu

