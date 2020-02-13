Dört bacaklı robot Spot, yakında petrol rafinerilerinde göreve başlayacak

13.02.2020 13:54 - Güncelleme: 13.02.2020 13:54

ABD merkezli Boston Dynamics tarafından tasarlanıp üretilen Spot isimli dört ayaklı robot, geçtiğimiz Eylül ayından itibaren satışa sunulmasıyla birlikte hatırı sayılır bir popülarite kazanmıştı. Robotla en çok ilgilenen sektörlerin başında ise petrol endüstrisi geliyor. Spot’un sahip olduğu imkân ve kabiliyetler, petrol şirketleri açısından otomasyona doğru giden bir gelecekte önemli yer teşkil ediyor.

Dört ayaklı robotla ilgilenen petrol şirketlerinden biri de Norveç merkezli Aker BP. Deniz üstü petrol rafinerilerindeki güvenliği ve etkinliği artırmak maksadıyla Spot dâhil diğer dron ve robotlardan oluşan bir ekip kuran şirket, bu yıl içinde bir deneme gerçekleştirecek. Bahsi geçen robot ekibi bir deniz üstü petrol rafinerisinde görevlendirecek olan Aker BP, bu makinaların faaliyetleri denetleme sürecine olan katkılarını inceleyecek.

Donanımhaber'de yer alan bilgiye göre petrol şirketi, Spot’un sahip olduğu 3 boyutlu kamera, engelden kaçınma sistemleri ile robotta bulunan sensörlerden faydalanmayı umuyor. Gaz kaçakları gibi hayati sonuçlar doğurabilecek olayları tespit ederek ilgililere haber vermek gibi görevlerde kullanılması beklenen Spot, bu kapsamda bir takım simülatörlere sokulmuş. Oldukça olumlu sonuçlar elde eden Spot, insanların gidemediği noktalara dahi ulaşmayı başararak güvenlik risklerini azaltmayı ve insan hayatını korumayı başardı.

Faaliyetlerin otonom hale getirilmesi kapsamında konuşan Aker BP CEO’su Karl Johnny Hersvik, “Hayalimiz, beşikten mezara tüm faaliyetlerimizi dijital hale getirerek üretimi artırmak, kaliteyi geliştirmek ve çalışanlarımıza daha güvenli bir ortam sunmaktır.” ifadelerini kullandı.