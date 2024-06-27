Down sendromlu çocuk fosili Neandertallerin toplum yapısına ışık tutuyor

Bulgular, Neandertaller arasında yardımlaşmaya önem verildiğine işaret ederken, Down sendromlu bir çocuğun bu yolla en az altı yaşına kadar hayatta kalmayı başardığı ifade edildi.

İspanya'nın Cova Negra arkeolojik kazı alanında ortaya çıkarılan bir insan fosili üzerinde yapılan incelemede, 6 yaşında olduğu tahmin edilen bir çocuğun Down sendromlu olduğu ortaya çıktı.

The Guardian'da yer alan habere göre, iç kulak anatomisinin tamamını korumayı başaran fosil, 1989 yılında bulundu ancak yakın zamana kadar o deneme dair ne tür bilgiler vereceği anlaşılamadı. Araştırmacılar fosilin kız mı erkek mi olduğundan emin olmazken söz konusu çocuğa 'Tina' adını verdi.

İspanya'daki Alcalá Üniversitesi'nden paleoantropolog Mercedes Conde-Valverde, "Bu bireyin yaşadığı patoloji, tam sağırlık, şiddetli baş dönmesi atakları ve dengeyi koruyamama dahil olmak üzere sakatlığa neden olan semptomlara yol açtı" dedi.

Conde-Valverde, "Bu semptomlar göz önüne alındığında, annenin tek başına gerekli tüm bakımı sağlarken aynı zamanda kendi ihtiyaçlarını karşılaması pek olası değil. Bu nedenle Tina'nın en az altı yıl hayatta kalabilmesi için grubun anneye ya çocuğun bakımında yardımcı olması, günlük işlerine yardım etmesi ya da her ikisini birden sürekli olarak yardım etmiş olması gerekir" dedi.

Fosilin kesin yaşı belirlenemezken, Conde-Valverde, Cova Negra bölgesindeki Neandertallerin varlığının 273 bin ila 146 bin yıl öncesine dayandığını kaydetti.

Neandertallerin hasta ve yaralılarla ilgilendiklerine dair önceki kanıtlar, bunun yalnızca karşılıklı davranış beklentilerinden mi yoksa gerçek şefkatten mi kaynaklandığı konusunda tartışmaya yol açmıştı.

Conde-Valverde, "On yıllardır Neandertallerin savunmasız arkadaşlarına önem verdiği ve kolladığı biliniyor. Ancak, bilinen tüm bakım vakaları yetişkin bireyleri içeriyordu ve bu da bazı bilim adamlarının bu davranışın gerçek bir fedakarlık değil, sadece yardımlaşmadan kaynaklı olduğuna inanmasına yol açtı" dedi.

Paleoantropolog ayrıca, "Tina'nın keşfi bilinen en eski Down sendromunu temsil ediyor ve modern insanlarda gözlenen çeşitliliğin tarih öncesi çağlarda da mevcut olduğunu gösteriyor" dedi.